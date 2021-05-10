В подъезде дома человека ударили ножом
В подъезде дома в Нарве был найден человек с ножевым ранением, сообщает пресс-служба полиции.
В подъезде дома в Нарве был найден человек с ножевым ранением, сообщает пресс-служба полиции.
В субботу, 8 мая, полиция начала уголовное производство, поскольку в Нарве на улице Сепа в подъезде дома был найден 40-летний мужчина с ножевым ранением.
Ранение было серьезное, пострадавшего доставили в больницу.
Полиция задержала в качестве подозреваемого 32-летнего мужчину.
Обстоятельства случившегося выясняются.