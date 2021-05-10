Пн, 10.05.2021
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В подъезде дома человека ударили ножом

Нож. ФОТО: TH/Scanpix

В подъезде дома в Нарве был найден человек с ножевым ранением, сообщает пресс-служба полиции.

В субботу, 8 мая, полиция начала уголовное производство, поскольку в Нарве на улице Сепа в подъезде дома был найден 40-летний мужчина с ножевым ранением.

Ранение было серьезное, пострадавшего доставили в больницу.

Полиция задержала в качестве подозреваемого 32-летнего мужчину.

Обстоятельства случившегося выясняются.

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