Итальянка по ошибке получила шесть доз вакцины от коронавируса Pfizer
23-летняя итальянка, которая по ошибке получила шесть до вакцины от коронавируса Pfizer, находится в больнице под наблюдением, сообщило в понедельник новостное агентство AGI.
23-летняя итальянка, которая по ошибке получила шесть до вакцины от коронавируса Pfizer, находится в больнице под наблюдением, сообщило в понедельник новостное агентство AGI.
После воскресной вакцинации девушка пьет много жидкости и принимает парацетамол. Ее состояние хорошее.
Вместо того, чтобы ввести студентке одну дозу, медсестра по ошибке вколола полную ампулу, которая соответствует шести дозам. Предыдущие исследования передозировки вакциной от коронавируса Pfizer ограничивались четырьмя дозами.
Ранее о передозировке препаратом Pfizer сообщали в США, Австралии, Германии и Израиле.