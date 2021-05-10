Решено: с 17 мая вакцину в Эстонии получат все желающие

Еще на прошлой неделе обсуждалась возможность, что будут делить оставшихся невакцинированными людей младше 50 лет по группам и начнут с тех, кто входит в группу от 40 до 49 лет. Однако теперь рабочая группа по вакцинации во главе с Мареком Сеэром решила, что больше не будет деления по возрастным группам, передает Rus.ERR.