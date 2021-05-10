Ида-Вирумаа предоставляют дополнительную возможность вакцинации в Ярве и Ахтме
Центральная больница Ида-Вирумаа на этой неделе предоставляют дополнительную возможность вакцинации в Ярвеском центре здоровья и в поликлинике Ахтме.
Центральная больница Ида-Вирумаа на этой неделе предоставляют дополнительную возможность вакцинации в Ярвеском центре здоровья и в поликлинике Ахтме.
Центральная больница Ида-Вирумаа продолжает вакцинацию жителей уезда, родившихся в 1971 году и раньше, а также относящихся к группе риска лиц старше 18 лет, сообщила в понедельник BNS пресс-служба больницы. На этой неделе дополнительную возможность открыта в Ярвеском центре здоровья с понедельника по пятницу, а в поликлинике Ахтме вакцинировать будут в среду и пятницу.
В Ида-Вирумаа действует принцип 1+1: каждый взрослый, сопровождающий зарегистрированного на вакцинацию пациента в возрасте 70 лет и старше, также может пройти вакцинацию.
Для вакцинации используются Moderna или AstraZeneca.