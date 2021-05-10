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Ида-Вирумаа предоставляют дополнительную возможность вакцинации в Ярве и Ахтме

Вакцинация. Иллюстративное фото. ФОТО: Sille Annuk

Центральная больница Ида-Вирумаа на этой неделе предоставляют дополнительную возможность вакцинации в Ярвеском центре здоровья и в поликлинике Ахтме.

Центральная больница Ида-Вирумаа продолжает вакцинацию жителей уезда, родившихся в 1971 году и раньше, а также относящихся к группе риска лиц старше 18 лет, сообщила в понедельник BNS пресс-служба больницы. На этой неделе дополнительную возможность открыта в Ярвеском центре здоровья с понедельника по пятницу, а в поликлинике Ахтме вакцинировать будут в среду и пятницу.

В Ида-Вирумаа действует принцип 1+1: каждый взрослый, сопровождающий зарегистрированного на вакцинацию пациента в возрасте 70 лет и старше, также может пройти вакцинацию.

Для вакцинации используются Moderna или AstraZeneca.

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