Ида-Вирумаа предоставляют дополнительную возможность вакцинации в Ярве и Ахтме

Центральная больница Ида-Вирумаа продолжает вакцинацию жителей уезда, родившихся в 1971 году и раньше, а также относящихся к группе риска лиц старше 18 лет, сообщила в понедельник BNS пресс-служба больницы. На этой неделе дополнительную возможность открыта в Ярвеском центре здоровья с понедельника по пятницу, а в поликлинике Ахтме вакцинировать будут в среду и пятницу.