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Президент России Владимир Путин заявил о позитивных результатах своей вакцинации от коронавируса. Ранее в понедельник издание "Проект" сообщило, что Путин, по его данным, останется в изоляции, несмотря на заявление о сделанных им прививках. Эти и другие новости о Covid-19 в России - в кратком обзоре Би-би-си.

"Врачи сказали, это результат хороший"

О том, что Путин сделал вторую прививку от коронавируса российской вакциной, он сам рассказывал 14 апреля на заседании попечительского совета Русского географического общества.

Президент России принципиально не стал делать укол перед камерами, как другие политики в мире. "Ну мы разве что с вами - должны обезьянничать, что ли? Обязательно делать, как кто-то где-то делает?" - говорил он в одном из интервью. Путин также не захотел уточнять, какой именно вакциной укололся.

Накануне он смотрел парад Победы на Красной площади в окружении ветеранов. Почти все рядом с ним были без медицинских масок. Теперь Путин уточнил, что 9 мая успел и сдать тест на антитела.

"Что касается вашего покорного слуги, то, действительно, у меня вот как раз 9-го, вчера, взяли анализы и результат позитивный. Вот вы сказали о титрах, сейчас специалисты говорят о коэффициенте позитивности, он у меня 15 оказался. И как врачи сказали, это результат хороший", - сказал он журналистам в Сочи, куда переехал из Москвы (цитаты по Интерфаксу).

Путин также заявил, что кроме него, в России уже 21,5 млн человек получили прививки от коронавируса. Это цифра резко отличается от тех, которые 6 мая называла вице-премьер Татьяна Голикова. Она говорила, что 13,4 млн человек получили первую дозу вакцины, а закончили курс вакцинации только 9,4 млн российских граждан.

СМИ: Путин может еще долго жить в режиме самоизоляции

Комментарий Путина прозвучал спустя несколько часов после публикации "Проекта". Издание утверждает со ссылкой на два информированных источника, что Путин не планирует менять устоявшийся с начала пандемии режим работы - c карантином для работающих с ним людей и мероприятиями по видеосвязи.

Контактирующие с президентом России люди по-прежнему должны сидеть на карантине до двух недель, сообщили источники "Проекта". "Это же коснулось и людей, которые контактировали с президентом на параде Победы 9 мая - сотрудники протокола и фотографы отсидели две недели в "Президент-отеле", - рассказал собеседник, близкий к Кремлю.

По данным издания, все журналисты и сотрудники администрации президента, которые будут контактировать с Путиным на Петербургском экономическом форуме в начале июня - через десять с половиной недель после прививки, заблаговременно отправятся на карантин.

Не откажется Путин и от мероприятий по видеосвязи, пишет "Проект". Скорее всего, он еще долго будет жить в режиме самоизоляции, предположил один из источников издания.

"На полке лежит, не поднимается"

Описывая ситуацию с коронавирусом в России, президент страны назвал ее стабильной: "У нас всё, как говорят, на полке лежит, не поднимается [уровень заболевания], держится на том уровне, на котором сложилось за предыдущее время", - сказал Путин журналистам.

В последние месяцы оперативный штаб по борьбе с коронавирусом сообщает примерно о 8-9 тысячах заражениях в сутки. В Москве ситуация начала ухудшаться в апреле.

В России в понедельник третий день подряд фиксировали небольшой рост числа новых случаев коронавируса - 8 465 против 8 419 накануне и 8 329 еще днем ранее. С 4-го по 6 мая этот показатель держался ниже отметки 8 тысяч, что соответствует официальным данным о числе новых случаев, которые были в конце сентября, перед тем, как начался резкий рост.