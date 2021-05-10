Международный туроператор выходит на эстонский рынок

Отдыхающих будут два раза в неделю перевозить самолеты Turkish Airlines. Первый рейс вылетит из Таллинна 15 июня, сообщает Coral Travel Estonia.

Coral Travel на данный момент работает в восьми странах, и Эстония является девятой страной, в которой компания открывает свое представительство.

Coral Travel является частью концерна OTI Holding, зарегистрированной в Турции, которая управляет сетью отелей Otium в Турции, Египте и Тунисе, пятизвездочным отелем Seven Seas и семизвездочным отелем Xanadu Resort Hotel в Турции.