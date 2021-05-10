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Россияне, живущие в Индии, рассказали Русской службе Би-би-си о том, как им видится происходящее в стране.

Павани с мужем и свекровью в Бангалоре. ФОТО: BBC

Индию захлестнула вторая, самая смертоносная в мире волна коронавируса. Согласно официальным данным, за весь период пандемии в этой стране заразилось более 21 миллиона человек, более 230 тысяч умерли. По оценкам экспертов, официальная статистика может не отражать реального положения вещей, и количество заболевших и умерших от вируса в несколько раз больше. В Дели, Мумбае, Калькутте и Ахмедабаде больницы переполнены, отмечается острая нехватка кислорода и персонала.

Россияне, живущие в Индии, рассказали Русской службе Би-би-си о том, как им видится происходящее в стране.

Бангалор: "Каждый знает кого-то, кто умер от коронавируса"

Россиянка Павани, приехавшая из Москвы, уже шесть лет живет с мужем-индийцем в Бангалоре, столице штата Карнатака на юге страны. Их семья проживает в охраняемом жилом квартале в пригороде.

"На прошлой неделе мы ездили в больницу за результатами анализов, и я видела бесконечные ряды машин скорой помощи, - рассказала Павани Би-би-си. - Такого не было даже в прошлом году, когда только началась пандемия".

"Внутри этого отделения было очень много людей, и они были в плачевном состоянии, - говорит Павани. - Было понятно, что ситуация критическая".

У Павани в Бангалоре свой фармакологический бизнес, а у ее мужа - постоянная работа. В городе живет более 10 миллионов человек, это большой технологический центр, наподобие Кремниевой долины в США.

По состоянию на понедельник, в штате Карнатака почти 600 тысяч больных коронавирусом - это на 15 тыс. больше, чем днем ранее. За последние сутки от Covid-19 здесь умерли 490 человек.

Все торговые центры в Бангалоре закрыты. ФОТО: Getty Images

"У нас все не так плохо, как в Дели, больницы здесь пока справляются, и нет такой нехватки кислорода и мест, но все равно люди боятся," - поделилась своими наблюдениями Павани.

Близкий друг и одноклассник ее мужа, а также еще несколько знакомых недавно умерли от коронавируса.

"Одному молодому человеку было 35 лет, у него не было хронических болезней, - рассказала Павани. - Еще несколько человек погибли".

Она старается не выходить на улицу, за продуктами в магазин ходит ее муж.

Павани с мужем в более счастливые времена. ФОТО: BBC

"Возьмите любого индийца, любой вам скажет, что какой-то их знакомый, родственник или кто-то еще умер от коронавируса, - говорит Павани. - Многие родственники мужа живут в Дели, и мы очень за них переживаем".

Пациенты с коронавирусом в больнице в Бангалоре. ФОТО: Getty Images

Со вторника прошлой недели в городе был объявлен новый локдаун сроком на 14 дней: открыты лишь продуктовые магазины и строго с 6 до 10 утра, аптеки и больницы работают весь день.

Машины на дорогах останавливают полицейские, и водителей и пассажиров штрафуют, если у них нет уважительной причины выйти из дома.

"Такого не было даже в прошлом году"

О масштабах кризиса Павани может судить по количеству заболевших в своем районе. Жильцы закрытого квартала, где она живет, общаются между собой в группе в WhatsApp. Каждый день они получают информацию, в каких квартирах жильцы находятся на самоизоляции или были госпитализированы.

Павани живет в этом закрытом квартале в Бангалоре. ФОТО: BBC

"У нас семь домов по 20 этажей, и вот уже 17 квартир переведено на карантин, и это достаточно много, - говорит она. - У наших соседей из таких же закрытых кварталов тоже по 20, 25, 30 квартир из пятисот уходят на карантин. Такого не было даже в прошлом году".

Если квартира на карантине, это означает, что хотя бы один член семьи получил положительный результат теста на коронавирус. Изо дня в день количество квартир не уменьшается: одни заканчивают самоизоляцию, другие ее начинают.

Каждый день жильцы квартала получают список квартир на карантине. ФОТО: BBC

"Такое впечатление, что ситуация вышла из-под контроля, и непонятно, что происходит, - тревожится Павани. - Это, конечно, внушает страх".

"Людям некуда деваться"

По ее словам, многие индийцы не доверяют государственным больницам, поэтому в кризисных ситуациях везут своих родственников в частные клиники. Там не существует прайс-листов, и по окончании лечения многим выставляют огромные по местным меркам счета.

"Одна женщина в нашем квартале работает охранницей. Недавно ее муж умер в частной больнице, - рассказывает Павани. - Она не могла забрать его тело из этой больницы, потому что с нее требовали почти четыре тысячи долларов за лечение. Откуда у нее такие деньги?"

Знакомой Павани отказывались выдать тело мужа, если она не заплатит за лечение. ФОТО: Getty Images

Зарплата женщины составляет 300 долларов в месяц, на которые она содержит двоих детей. Жителям микрорайона пришлось собирать деньги в той же группе в мессенджере, чтобы та смогла похоронить мужа.

"Людям некуда деваться, - говорит Павани. - Они везут своих родных хоть куда-нибудь, чтобы спасти близкого человека".

Дели: "Много людей сейчас умирает"

Инструктор по йоге из Санкт-Петербурга Вероника почти полтора года живет в Дели. Она приехала в Индию на два месяца в начале 2020 года, чтобы попутешествовать по стране.

Вероника застряла в Дели из-за первой волны коронавируса. ФОТО: BBC

"После двух месяцев пребывания в Индии вдруг случился локдаун, и мне пришлось остаться, потому что авиасообщение закрыли, - рассказывает Вероника. - Никакой возможности попасть домой не было".

Поскольку у нее не было на руках обратного билета, ей не полагались ежедневные выплаты (около 2500 рублей) от российского правительства, которые получали другие граждане РФ в такой же ситуации.

"Конечно, мне было очень страшно, были панические атаки, так как у меня здесь не было ни работы, ничего - вспоминает она. - Но потом произошло принятие происходящего, шторм ума постепенно ушел".

Вероника говорит, что Индия ее многому научила, и она пока не хочет уезжать. ФОТО: BBC

Сначала Веронике помогали благотворительные фонды. Потом, когда жесткий карантин закончился, она начала преподавать йогу, нашла друзей и решила остаться в Дели на какое-то время.

Согласно статистике минздрава Индии, в Дели сейчас почти 90 тысяч заболевших коронавирусом. За последние сутки от инфекции здесь умерли 273 человека.

Из-за ухудшающейся эпидемиологической ситуации две недели назад в Дели ввели карантин.

"Мы сейчас в основном сидим дома, ходим только на рынок, потому что работают только продуктовые магазины, - рассказала Вероника Би-би-си. - В такой ситуации, конечно, не хочется лишний раз рисковать и куда-то выходить".

В Дели сейчас почти все закрыто на карантин. ФОТО: BBC

С 10 часов вечера до 5 утра в городе действует комендантский час, во время которого выходить на улицу запрещено. За несоблюдение правил и масочного режима в Дели выписывают большие штрафы (две тысячи рупий, это около двух тысяч рублей).

Погребальные костры

Поскольку Вероника почти не выходит на улицу, о происходящем она узнает из местных новостей и по видео, фотографиям и сообщениям, которые ей присылают друзья и знакомые.

"Мой знакомый доктор говорит, что в больницах действительно не хватает кислорода, что много людей сейчас умирает, - говорит Вероника. - В принципе, он подтверждает ту информацию, которую говорят по телевидению".

У знакомых Вероники недавно от коронавируса умерли родственники. Еще один друг прислал фотографии крематория, где, по его словам, сжигали тела погибших от Covid-19.

Друг Вероники прислал ей фотографии крематория в Дели. ФОТО: BBC

По словам Вероники, сожжение тел умерших в Индии - традиционный способ попрощаться с ушедшими родственниками и религиозный обряд в индуизме.

"Есть электрические крематории, где могут сжигать людей, это очень дешевая процедура, - объясняет она. - А дорогая процедура, это когда умершему делают из дров особое ложе, сжигают и потом развеивают прах над Гангом".

Как говорит Вероника, последователи индуизма верят, что если над телом совершить такой погребальный обряд, то душу этого человека ждет счастливая жизнь после реинкарнации.

"Я не вижу людей, которые бегают в панике, но, естественно, люди боятся происходящего, - делится она своими наблюдениями. - Но здесь в Индии люди по-другому относятся к смерти, для них это перерождение, это новая жизнь".

Еще у одного друга Вероники на прошлой неделе от коронавируса умер дядя. Племянник снял и показал девушке видео о том, что происходило после смерти.

"Тело заворачивают в пакет. Все врачи и работники, которые сжигают, в защитных костюмах, масках и забралах на лицо, - описывает она увиденные кадры. - Родственникам даже не дают попрощаться с умершим- тело просто упаковывают в пакет и сжигают".

Из-за риска заражения вирусом, многим семьям умерших от Covid-19 не дают провести традиционный ритуал прощания.

Перед кремацией тела пациентов, умерших от коронавируса, заворачивают в пакеты. ФОТО: Getty Images

"Это конечно страшновато и жутко, что нельзя даже попрощаться с человеком, - делится эмоциями Вероника. - Если человек умирает от коронавируса, его родственников даже не подпускают к телу".

Гоа: ни рыбы, ни фруктов

Марина полтора года живет в Индии с мужем-индийцем, у них трехлетняя дочка. У ее мужа здесь консалтинговый бизнес в сфере профессионального спорта. Изначально они приехали в Индию на шесть месяцев, но из-за вируса застряли в Бангалоре на полтора года.

Они жили в самом центре города, и в отличие от спокойного пригорода, где живет Павани, это был густозаленный и шумный район. Чтобы избежать толп и локдауна в Бангалоре, на позапрошлой неделе Марина с семьей переехала в деревню Варса в Южном Гоа.

До жесткого карантина Марина наслаждалась отдыхом в деревне Варса в Гоа. ФОТО: BBC

"В Бангалоре обычно достаточно тяжелый смог, а тут в прессе мы прочитали истории про переполненные крематории, - рассказала Марина Би-би-си. - Мы посмотрели на эти фотографии, нам стало не по себе, и мы уехали".

Локдауна семье избежать не удалось: в Гоа с прошлого четверга тоже ввели карантин. Сначала меры здесь были не таких строгими, как в Бангалоре или Дели, но с седьмого мая и здесь все закрылось.

Пляжи Гоа пустуют. ФОТО: BBC

"Утром мы как обычно поехали за продуктами, смотрим - а лавки все закрыты, из овощей нашли половину, а фруктов и рыбы вообще нет", - рассказывает Марина.

Запасов еды дома семье хватит примерно на неделю, и если рынки не откроются, то им придется довольно трудно. Ни Марина, ни ее дочка не едят острое, поэтому заказывать блюда из местных ресторанов они не могут.

Согласно статистике министерства здравоохранения Индии, сейчас в Гоа почти 32 тыс. активных случаев коронавируса. За последние сутки от Covid-19 в Гоа умерли 67 человек. Из-за тяжелой ситуации всех жителей просят оставаться дома и выходить только при необходимости.

"Такое впечатление, что преступления не совершали, а наказание отбываем," - сетует Марина.

Больше всего Марина переживает за психологическое здоровье своей трехлетней дочери. Она не понимает, почему вместо походов на пляж вся семья опять сидит дома.

Еще на прошлой неделе в Гоа работали бары и рестораны, но количество мест в них было сокращено вдвое. ФОТО: BBC

"Это мы, взрослые, можем заняться делами, поработать на удаленке, - рассуждает она. - А ребенок так не может, ему нужно выйти побегать, его необходимо чем-то занять".

У их состоятельного друга в штате Керала заболело несколько родственников, и он пишет в социальных сетях, что готов купить баллоны с кислородом за любую цену.