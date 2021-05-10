У десяти заключенных Тартуской тюрьмы положительные тесты на коронавирус

Вероятно, распространение коронавируса началось с заключенного, который во время работы вне тюрьмы работал в контакте с коронапозитивным, сообщила в понедельник BNS пресс-служба тюрем.

В Вируской и Таллинской тюрьмах случаев коронавируса нет.