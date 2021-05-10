У десяти заключенных Тартуской тюрьмы положительные тесты на коронавирус
На прошлой неделе положительные тесты на коронавирус были выявлены у десяти заключенных Тартуской тюрьмы, все эти заключенные находятся в тюрьме открытого типа.
На прошлой неделе положительные тесты на коронавирус были выявлены у десяти заключенных Тартуской тюрьмы, все эти заключенные находятся в тюрьме открытого типа.
Вероятно, распространение коронавируса началось с заключенного, который во время работы вне тюрьмы работал в контакте с коронапозитивным, сообщила в понедельник BNS пресс-служба тюрем.
В Вируской и Таллинской тюрьмах случаев коронавируса нет.
На прошлой неделе позитивный результат дали тест одного из служащих Вируской тюрьмы и одного из Тартуской тюрьмы. В общей сложности коронавирус установлен у троих сотрудников Тартуской тюрьмы.