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  • У десяти заключенных Тартуской тюрьмы положительные тесты на коронавирус

У десяти заключенных Тартуской тюрьмы положительные тесты на коронавирус

Тартуская тюрьма. ФОТО: Kristjan Teedema

На прошлой неделе положительные тесты на коронавирус были выявлены у десяти заключенных Тартуской тюрьмы, все эти заключенные находятся в тюрьме открытого типа.

Вероятно, распространение коронавируса началось с заключенного, который во время работы вне тюрьмы работал в контакте с коронапозитивным, сообщила в понедельник BNS пресс-служба тюрем.

В Вируской и Таллинской тюрьмах случаев коронавируса нет.

На прошлой неделе позитивный результат дали тест одного из служащих Вируской тюрьмы и одного из Тартуской тюрьмы. В общей сложности коронавирус установлен у троих сотрудников Тартуской тюрьмы.

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