Петерсон: половину правительства вообще не колышет, как люди справляются с кризисом

На вопросы Rus.Postimees ответил в прямом эфире председатель совета Кассы страхования от безработицы, глава Центрального союза профсоюзов Эстонии Пеэп Петерсон.

Выдержки из беседы:

– В ноябре вы выразили надежду в нашей студии, что удастся продлить выплату пособий по сокращению на два-три месяца, поскольку найти работу в условиях коронакризиса очень сложно. Увы, планы не осуществились. Что пошло не так?

– Последняя попытка договориться с работодателями провалилась в минувшую пятницу. Они не идут на уступки. Работодатели не отрицают проблему безработицы, но упирают на то, что в Эстонии и так не хватает рабочих рук…

– На конец апреля в Кассе страхования от безработицы вакантными оставалось всего 5769 рабочих мест. Это разве много при 56 000 безработных?

– У представителей Союза работодателей создалось ощущение, что безработные не заинтересованы в предлагаемых рабочих местах и не собираются идти на работу, мол, им нужна от кассы только медицинская страховка. Других безработных, которые действительно заинтересованы в рабочих местах, они не замечают.

– При это каждый месяц у нас будет появляться несколько тысяч человек, которые будут оставаться без средств к существованию. А медицинская страховка у них сохранится?

– По истечении года с момента регистрации на бирже труда они потеряют все. Такой риск существует.

Мы пытаемся достичь договоренности с министром Кийком, чтобы продлить выплату пособий по сокращению на 60 дней, если не на постоянной основе, но хотя бы на временной, в порядке исключения. 32

– Почему работодатели против? Какие у них аргументы, помимо того, что они пытаются восполнить дефицит гастарбайтеров за счет местных безработных? Речь ведь не идет об увеличении налогов для работодателей?

– Они боятся, что в течение дополнительных 60 дней люди смогут найти себе подходящую работу, а имеющиеся на бирже места останутся незаполненными. Люди не будут соглашаться на первое попавшееся место с низкими зарплатами. Работодателям это невыгодно.

Работодатели вынуждают безработных соглашаться на любую работу. Со специалистами тоже непросто, их надо учить, а это дополнительные расходы. 32

Во время предыдущего кризиса мы навсегда потеряли 100 000 рабочих рук для нашего рынка труда. Одни решили стать домохозяйками, другие уехали в Финляндию. Профсоюзы опасаются повторения этой ситуации.

С работодателями договориться не удалось. Единственная надежда – на правительство, которое может принять временное решение в обход работодателей. 32

Но и это не слишком вероятно, потому что реформисты и работодатели всегда были заодно.

– Какие есть реальные способы помощи тем людям, которые за время коронакризиса так и не смогли найти работу? Есть ли у государства стратегия по снижению безработицы?

– Если прекращаются выплаты из Кассы страхования от безработицы, то есть еще возможность получать пособия от местных самоуправлений. Правда, речь идет о мизерных средствах. Прожить на такие деньги сложно.

В такой ситуации, конечно, хоть какая-то работа лучше, чем ничего.

– Интересует ли правительство, как люди справляются с кризисом? Или там надеются, что все рассосется?

– Сегодня картина такова, что половину правительства этот вопрос интересует, а другая половина смотрит только на цифры, мол, в среднем все выглядит неплохо.

– То есть, центристы пытаются вникнуть в проблему, а реформисты смотрят в таблицы Excel?

– Да, так и есть. Нам удается вести переговоры, рассчитывая хоть на какое-то понимание, только с центристами. Для реформистов самое главное, чтобы бюджет был в балансе. И точка.

Министров-реформистов не волнует, что происходит с людьми. Им все равно, даже если мы можем навсегда потерять для рынка труда очень много людей – тех, в ком нуждается наша экономика. Они предпочитают не углубляться в проблему. 32

Подробнее в повторе!

Студия Postimees: есть ли альтернатива повышению налогов? / Одежда ведущей: Tallinna Kaubamaja / Pinko ФОТО: Eero Vabamägi / Postimees

В ноябре глава совета Кассы страхования от безработицы надеялся, что выплату пособий по сокращению удастся продлить на 2-3 месяца. Почему это сделать не удалось? Что пошло не так?

Есть ли альтернатива повышению налогов?

Существуют ли реальные способы помощи этим людям? Есть ли у государства стратегия по снижению безработицы?

Какие резервы остались в кассе? Способна ли она дальше выполнять свои функции без повышения налогов?

Интересует ли правительство, как люди справляются с кризисом?