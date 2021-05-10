Петерсон: половину правительства вообще не колышет, как люди справляются с кризисом
- Работодатели против продления выплат безработным
- Так легче заполнить дешевые рабочие места
- Профсоюзы опасаются массовой утечки рабочих рук
- Тысячи безработных скоро останутся без пособий
- Уступок не будет из-за нехватки гастарбайтеров
Коронакризис продолжается уже больше года. У потерявших работу в начале пандемии постепенно истекает срок выплат страховых возмещений по безработице. В ближайшее время каждый месяц будет появляться несколько тысяч человек, не имеющих никакого дохода. Как эти люди будут справляться с кризисом?