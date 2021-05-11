В Таллинне участились кражи велосипедов

Если по состоянию на конец апреля прошлого года в Эстонии было зарегистрировано 80 краж велосипедов, то за этот же период 2021 года полиции сообщили уже о 137 таких происшествиях.

Больше всего велосипедов – 72 процента – украдено в Таллинне, треть всех краж зарегистрирована в центре Таллинна. За первые четыре месяца в этом районе совершены 44 кражи, в то время как в два предыдущих года к концу апреля в Кесклинне было украдено всего по 12 велосипедов.

В прошлом году в полицию поступило 609 сообщений о краже велосипедов, что на 93 больше, чем в предыдущем году. Наиболее популярными районами среди велосипедных воров были центр столицы и Пыхья-Таллинн: в каждой из этих частей города в прошлом году было украдено больше ста велосипедов.

Директор дивизиона стандартных решений охранного предприятия G4S Eesti Тармо Пярьяла подчеркивает, что 70 процентов велосипедов воруют там, где нет никакой охраны. И каждый третий велосипед воруют из подъезда или коридора.

«Ошибочно считается, что хранить велосипед в подъезде безопасно, потому что дверь металлическая, к тому же она заперта. К сожалению, воры без труда попадают в любой подъезд», – сказал Пярьяла.

Для защиты от воров квартирные товарищества инвестируют в охранные системы. «При установке камер видеонаблюдения квартирным товариществам не надо изобретать велосипед: лучше обратиться в охранную фирму, которая поможет найти разумное решение. В интересах приватности не надо – да и нельзя – устанавливать камеры видеонаблюдения повсюду, но в их поле зрения должны попадать определенные части территории», – объяснил Пярьяла.

«Заказывая камеры видеонаблюдения, квартирные товарищества зачастую недооценивают, сколько времени тратится на просмотр видеозаписей. К тому же при обработке такого материала следует учитывать правила защиты данных. Если в случае кражи или нарушения порядка нужны видеодоказательства, опытный работник охранной фирмы быстро может найти нужную видеозапись вместо жильцов дома», – подчеркнул Пярьяла.

Каждый четвертый велосипед был украден на улице. Простой, но действенный совет – оставлять велосипед в тех местах, где он попадает в поле зрения какой-либо камеры. «Некоторые воры не осмеливаются орудовать в поле зрения камер видеонаблюдения, но если вор все же пойдет на этот шаг, то у полиции будет ценное доказательство в виде записи с камеры видеонаблюдения, которая поможет установить личность преступника», – добавил Пярьяла. Помимо этого, стоит приобрести такой велозамок, разрезать который вору будет сложнее.

Каждый седьмой велосипед был украден в подвале.