Еврокомиссия: паспорт вакцинации будет запущен в конце июня

Для граждан ЕС разрабатывается электронный медицинский паспорт, который Еврокомиссия называет зеленым сертификатом. Этот документ будет подтверждать, что его предъявитель вакцинирован от коронавируса, сдал отрицательный тест или переболел COVID-19.

"К лету он будет готов, чтобы дать возможность безопасных поездок", - заявили в Еврокомиссии, добавив, что практическое использование паспорта должно начаться с конца июня.

В настоящее время 18 стран ЕС и Исландия тестируют электронное решение, чтобы убедиться в отсутствии технических ошибок.