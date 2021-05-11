Еврокомиссия: паспорт вакцинации будет запущен в конце июня
Граждане стран-членов Европейского союза со следующего месяца получат доступ к коронапаспорту, предназначенному для упрощения поездок в пределах сообщества, пишет Rus.ERR.
Граждане стран-членов Европейского союза со следующего месяца получат доступ к коронапаспорту, предназначенному для упрощения поездок в пределах сообщества, пишет Rus.ERR.
Для граждан ЕС разрабатывается электронный медицинский паспорт, который Еврокомиссия называет зеленым сертификатом. Этот документ будет подтверждать, что его предъявитель вакцинирован от коронавируса, сдал отрицательный тест или переболел COVID-19.
"К лету он будет готов, чтобы дать возможность безопасных поездок", - заявили в Еврокомиссии, добавив, что практическое использование паспорта должно начаться с конца июня.
В настоящее время 18 стран ЕС и Исландия тестируют электронное решение, чтобы убедиться в отсутствии технических ошибок.
Зеленый сертификат считают крайне необходимым для летнего туристического сезона в Европе, потому что он позволит зависящим от туризма странам свободнее принимать приезжих из других государств.