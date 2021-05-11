Турпоток в Ида-Вирумаа в первом квартале снизился на 67%

Всего в первые три месяца этого года гостиницы региона обслужили около 14,5 тыс. туристов, большинство которых были жителями Эстонии, выясняется из данных Департамента статистики.

Терять посетителей предприятия по размещению начали в марте прошлого года, когда в стране ввели чрезвычайное положение. Если в марте 2020 года гостиничные предприятия Ида-Вирумаа обслужили примерно 8200 человек, то в марте этого года услугами местных отелей воспользовались около 6000 посетителей.