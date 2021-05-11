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Восьмилетний ребенок попал под машину

Скорая помощь. ФОТО: Tairo Lutter / Postimees/Scanpixs Baltics

Сегодня, 11 мая, утром в результате ДТП пострадал ребенок, сообщает полиция. 

В 8:20 в Отепя на перекрестке Пюхаярве-теэ и улицы Харидузе восьмилетняя девочка переходила дорогу, не заметила приближающийся Audi и попала под автомобиль. Пешеходного перехода в этом месте нет. 

Скорая помощь доставила пострадавшего ребенка в больницу.

За рулем Audi была трезвая женщина, у которой есть водительские права. 

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