Восьмилетний ребенок попал под машину
Сегодня, 11 мая, утром в результате ДТП пострадал ребенок, сообщает полиция.
Сегодня, 11 мая, утром в результате ДТП пострадал ребенок, сообщает полиция.
В 8:20 в Отепя на перекрестке Пюхаярве-теэ и улицы Харидузе восьмилетняя девочка переходила дорогу, не заметила приближающийся Audi и попала под автомобиль. Пешеходного перехода в этом месте нет.
Скорая помощь доставила пострадавшего ребенка в больницу.
За рулем Audi была трезвая женщина, у которой есть водительские права.