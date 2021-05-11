Коронавирус подтвержден у 359 жителей Эстонии, двое скончались

Согласно данным Регистра народонаселения больше всего новых случаев заражения было зарегистрировано в Харьюмаа, где коронавирусная инфекция была обнаружена у 138 человек. В Харьюмаа 107 новых случаев приходятся на Таллинн.

В Ида-Вирумаа добавилось 74, в Тартумаа — 39, в Пярнумаа — 31, в Валга- и Вильяндимаа — по 14, в Ляэне-Вирумаа — восемь, в Пыльвамаа- шесть, в Йыгева-, Рапла- и Вырумаа — по пять, в Ляэнемаа — четыре, в Ярвамаа — один новый случай. На Хийумаа и Сааремаа заражений не выявлено. В случае 15 положительных результатов место жительства больных в Регистре народонаселения не указано.

Кумулятивная заболеваемость в стране за последние 14 дней составляет 346,2 случая на 100 000 жителей, доля положительных результатов первичных тестов составляет 7,6% от общего количества сделанных тестов.

За сутки открыли 22 новые истории болезни с COVID-19, в стационарном лечении нуждаются 272 пациента

По состоянию на утро 11 мая в Эстонии в больничном лечении нуждаются 272 человека с коронавирусной инфекцией. Из них интенсивная терапия требуется 41 пациенту, из которых 29 человек, в свою очередь, находится на искусственной вентиляции легких.

Были открыты 22 новые истории болезни с COVID-19. За сутки выписали 24 человека, 12 перевели в отделение, не связанное с COVID-19.

Стационарное лечение требовалось в целом 7% от общего количества больных. Средний возраст пациентов, находящихся на стационарном лечении, составляет 67 лет. Среди всех пациентов, нуждающихся в стационарном лечении, число пациентов в возрасте 60 лет и старше составляет 196 человек (72%).

За сутки скончалось два человека с коронавирусом: 88-летняя женщина и 91-летняя женщина. Всего в Эстонии умер 1206 человек с коронавирусом.

На сегодня в больницах завершено 7375 случаев заболевания COVID-19 у 7102 человек.

По состоянию на 11 мая выздоровели 116 648 человек. Из них истории болезни 76 343 человека (65,4%) завершены, у 40 405 человек (34,6%) с момента получения положительного результата теста прошло более 28 дней, и они не находятся на больничном лечении, т. е. ожидают подтверждения выздоровления.

С момента создания в Эстонии возможности выявления коронавируса весной 2020 года было проведено более 1 337 225 тестов на вирус SARS-CoV2. Всего было получено 125 696 положительных первичных результатов.

С подробной статистикой по тестированию на коронавирус можно ознакомиться на странице www.terviseamet.ee/ru/statistika-po-koronavirusu.

В Эстонии против COVID-19 привит 375 561 человек, курс вакцинации завершен у 161 771 человека

По состоянию на сегодняшнее утро в Эстонии вакцинацию прошел 375 561 человек, из которых у 161 771 человека курс вакцинации завершен. За сутки было введено 4323 дозы. В общей сложности было введено 536 873 дозы вакцины.