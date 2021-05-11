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  • «Тренироваться я не могу, зато деньги со счета снимают исправно»: клиентка MyFitness возмущена сложившейся ситуацией

«Тренироваться я не могу, зато деньги со счета снимают исправно»: клиентка MyFitness возмущена сложившейся ситуацией

Тренажерный зал. Иллюстративный снимок. ФОТО: Mailiis Ollino/

Предлагать какие-либо услуги в условиях распространения коронавируса и постоянно меняющихся ограничений — дело непростое. Некоторые предприятия, например, рестораны предпочитают и вовсе не возобновлять деятельность, пока эпидемиологическая ситуация в мире не изменится. В то же время не все готовы нести огромные убытки, поэтому стараются хотя бы частично вести свою деятельность. Но подобное положение дел радует далеко не всех клиентов.

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«Я довольно давно являюсь клиентом MyFitness. Думала, что в сложившейся ситуации они хоть как-то пойдут мне навстречу. Но предложенные варианты меня совершенно не устраивают», - рассказала Светлана.

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