«Тренироваться я не могу, зато деньги со счета снимают исправно»: клиентка MyFitness возмущена сложившейся ситуацией

Предлагать какие-либо услуги в условиях распространения коронавируса и постоянно меняющихся ограничений — дело непростое. Некоторые предприятия, например, рестораны предпочитают и вовсе не возобновлять деятельность, пока эпидемиологическая ситуация в мире не изменится. В то же время не все готовы нести огромные убытки, поэтому стараются хотя бы частично вести свою деятельность. Но подобное положение дел радует далеко не всех клиентов.