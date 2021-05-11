Полиция: пропавший 50-летний Дмитрий найден
Полиция просила помощи в установлении местонахождения 50-летнего Дмитрия, который ушел из дома попечения в Локса в неизвестном направлении.
Полиция просила помощи в установлении местонахождения 50-летнего Дмитрия, который ушел из дома попечения в Локса в неизвестном направлении.
Дмитрий вышел вчера, 10 мая, погулять и не вернулся в дом попечения. У него не было с собой мобильного телефона. Из-за состояния своего здоровья Дмитрий мог не понимать, в каком месте он находится и не помнить, куда направляется, поэтому без посторонней помощи он мог попасть в беду.
Полицейские основательно проверили местность около Локса, однако вчера это не принесло результатов. Сегодня патрули продолжили поиски Дмитрия в районе Палдиски.
Днем, 11 мая, пресс-служба полиции сообщила, что Дмитрий найден. Его нашел помощник полицейского Ида-Харьюского отделения полиции, который пошел помогать в поисках в качестве добровольца. Дмитрия нашли неподалеку от шоссе Пудисоо. С ним все в порядке и его доставили обратно в дом попечения.