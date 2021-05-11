Полиция: пропавший 50-летний Дмитрий найден

Дмитрий вышел вчера, 10 мая, погулять и не вернулся в дом попечения. У него не было с собой мобильного телефона. Из-за состояния своего здоровья Дмитрий мог не понимать, в каком месте он находится и не помнить, куда направляется, поэтому без посторонней помощи он мог попасть в беду.