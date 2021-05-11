Полиция просит помощи в поисках пропавшего 50-летнего Дмитрия

Дмитрий вышел вчера, 10 мая, погулять и до сих пор не вернулся в дом попечения. У него нет с собой мобильного телефона. Из-за состояния своего здоровья Дмитрий может не понимать, в каком месте он находится и не помнить, куда направляется, поэтому без посторонней помощи он может попасть в беду.