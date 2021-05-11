Cкончался писатель Вахур Афанасьев. Ему был 41 год

Вахур Афанасьев с 2006 года был членом Союза писателей Эстонии. Работал журналистом, медиа аналитиком, копирайтером, креативным директором и PR-менеджером. С 2005 по 2010 год проживал в Брюсселе, где работал еврочиновником.

Афанасьев опубликовал шесть сборников стихов, сборники рассказов и миниатюр, а также романы "Кастрат из Онтарио" (2005), "Космос" (2008), "Серафима и Богдан" (2017) и "На пороге расцвета" (2020). В 2011 году вышло его автобиографическое произведение "Мой Брюссель".