Правительство разрешит всем детям вернуться в школы на следующей неделе
Министр образования и науки Лийна Керсна сказала в передаче Uudis+ на Vikerraadio, что правительство решило разрешить всем детям вернуться в школы с 17 мая.
Министр образования и науки Лийна Керсна сказала в передаче Uudis+ на Vikerraadio, что правительство решило разрешить всем детям вернуться в школы с 17 мая.
«Мне действительно радостно сегодня объявить, что с 17 мая, то есть со следующей недели все дети смогут пойти в школы, в том числе в профтехучилища и университеты», - сказала Керсна.
Хотя изначально планировалось ввести требование о 50-процентной заполняемости классов, правительство отказалось от него. Летние каникулы начнутся 14 июня, это означает, что последний школьный день у детей будет в пятницу, 11 июня.