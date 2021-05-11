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Правительство разрешит всем детям вернуться в школы на следующей неделе

Лийна Керсна. ФОТО: Tairo Lutter/Postimees Grupp/scanpix Baltics

Министр образования и науки Лийна Керсна сказала в передаче Uudis+ на Vikerraadio, что правительство решило разрешить всем детям вернуться в школы с 17 мая.

«Мне действительно радостно сегодня объявить, что с 17 мая, то есть со следующей недели все дети смогут пойти в школы, в том числе в профтехучилища и университеты», - сказала Керсна.

Хотя изначально планировалось ввести требование о 50-процентной заполняемости классов, правительство отказалось от него. Летние каникулы начнутся 14 июня, это означает, что последний школьный день у детей будет в пятницу, 11 июня.

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