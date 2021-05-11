Славная ухоженная квартира рядом с лесопарком Сютисте ждет своего нового хозяина

В общем-то, в этой квартире нет ничего такого, что сильно отличало бы ее от других мустамяэских четырехкомнатных квартир в панельных пятиэтажках. Но знаете, это как с людьми: иногда человек скромной внешности выглядит гораздо привлекательнее лощеного франта. Так и тут.

Квартира в Мустамяэ. ФОТО: KV.EE

Эта блестящая от чистоты четырехкомнатная квартира совсем невелика - ее площадь 61 м2, но благодаря удачной планировке она вполне подойдет и семье с разнополыми детьми, которым нужны отдельные спальни, и семье с одним ребенком, но работающими дома родителями, которым необходим отдельный кабинет.

Квартира в Мустамяэ. ФОТО: KV.EE

Квартира полностью реновирована: выровнены и покрашены стены, проведена новая электропроводка, есть сигнализация. На кухне - современная мебель. В каждой спальне свой платяной встроенный шкаф. Есть и гардероб в прихожей.

Квартира в Мустамяэ. ФОТО: KV.EE

В доме действует активное товарищество. Имеется парковка, утеплен фасад дома, заменены водяные и канализационные стояки, электросистема. При этом выплаты в ремонтный фонд очень разумны: всего 0,06 евро/м2. Класс энергосбережения - С.

Квартира в Мустамяэ. ФОТО: KV.EE