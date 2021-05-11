Стрелок с улицы Роху остался на свободе
Прокуратура не намерена требовать ареста 64-летнего мужчины, который на прошлой неделе неожиданно открыл огонь из своего дома на улице Роху, 31 в Пярну, сообщает Pärnu Postimees.
Прокуратура не намерена требовать ареста 64-летнего мужчины, который на прошлой неделе неожиданно открыл огонь из своего дома на улице Роху, 31 в Пярну, сообщает Pärnu Postimees.
Как пояснила прокурор Маарья Густавсон, по оценке прокуратуры, на основании собранной на данный момент информации, маловероятно, что этот человек продолжит представлять опасность, совершит новые преступления или попытается уклониться от расследования и правосудия.
«Поэтому прокуратура не ходатайствовала об его аресте, - сказала Густавсон. - Однако мы видим основание для оценки состояния здоровья мужчины с помощью судебно-психиатрической экспертизы».
По словам прокурора, состояние здоровья подозреваемого не позволило от него самого получить подробные объяснения того, что произошло. «Во время задержания его укусила полицейская собака, и ему потребовалась операция, и в настоящее время он находится под присмотром врачей», - уточнила она.
При задержании у стрелка изъяли как оружие, из которого был открыт огонь, так и еще два находившихся в его доме зарегистрированных оружия, а также арбалета, для которого не требуется разрешение. «Мы не знаем точно, при каких обстоятельствах мужчина взял свое зарегистрированное оружие, зарядил его и выстрелил», - сказала прокурор. По ее словам, расследование только начинается и до окончательной ясности еще далеко.
Первые выстрелы раздались на улице Роху в четверг в 22:00. Соседи позвонили по номеру 112, когда прозвучало три выстрела. Прибывший патруль ничего подозрительного не обнаружил и уехал. Затем выстрелы продолжились.
Соседи вновь позвонили в Центр тревоги около 23:30. Патруль вернулся. Сотрудники правоохранительных органов больше не покидали место происшествия, поскольку стрельба велась, когда они приехали туда. Еще несколько патрулей и сотрудников группы быстрого реагирования поспешили на место происшествия.
Полиция перекрыла движение на улице и приказала людям оставаться в своих домах.
Стражи порядка пытались неоднократно выйти на контакт со стрелком, но поскольку это не удалось, сотрудники группы быстрого реагирования вошли в дом около часа ночи и задержали стрелка. При задержании использовалась служебная собака, поскольку стрелок не подчинялся неоднократно отдававшимся ему приказам.
Пострадавшего задержанного доставили для получения первой помощи в больницу. Он был в состоянии алкогольного опьянения.