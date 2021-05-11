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Театры и кинотеатры откроются 24 мая

Кинотеатр Forum Cinemas. Иллюстративное фото. ФОТО: Elmo Riig/SAKALA

С 24 мая театрам и кинотеатрам разрешат снова принимать посетителей с 50-процентной заполняемостью.

Соответствующее решение было принято во вторник правительством Эстонии, сообщает Rus.ERR.

По словам премьер-министра Каи Каллас, при принятии решения учитывались степени риска, связанные с различными видами деятельности: «У театров и кинотеатров средний уровень риска, поэтому мы решили их открыть с 24 мая с половинной заполняемостью»

Театры и кинозалы были закрыты в Эстонии с 3 марта.

3 мая разрешили открыться музеям и галереям.

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