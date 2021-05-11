Театры, кинотеатры и рестораны откроются 24 мая
С 24 мая театрам, ресторанам и кинотеатрам разрешат снова принимать посетителей с 50-процентной заполняемостью.
С 24 мая театрам, ресторанам и кинотеатрам разрешат снова принимать посетителей с 50-процентной заполняемостью.
Соответствующее решение было принято во вторник правительством Эстонии, сообщает Rus.ERR.
По словам премьер-министра Каи Каллас, при принятии решения учитывались степени риска, связанные с различными видами деятельности: «У театров и кинотеатров средний уровень риска, поэтому мы решили их открыть с 24 мая с половинной заполняемостью»
Театры и кинозалы были закрыты в Эстонии с 3 марта.
3 мая разрешили открыться музеям и галереям.