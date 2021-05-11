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В России уже несколько месяцев идет программа массовой вакцинации против коронавируса. Однако некоторые люди, сделавшие прививку, все же заболевают Covid-19. Врачи и ученые пока советуют не снимать маски даже тем, кто сделал прививку. Объясняем, почему.

Массовая вакцинация против коронавируса идет в России с января. Официальной статистики по привитым нет. Однако в конце февраля главный эпидемиолог министерства здравоохранения Николай Брико сообщил, что всего в стране привито около 4 млн человек - это примерно 2,84% населения.

На данный момент в стране прививают двумя вакцинами - "Спутником V" и "ЭпиВакКороной" от центра "Вектор".

Некоторые привитые сообщают о том, что заболели даже после двух уколов вакцины. Подобные случаи, однако, не опровергают эффективность вакцин или не свидетельствуют об их плохом качестве.

Русская служба Би-би-си поговорила с людьми, заболевшими после вакцинации, а также с врачами, чтобы понять, почему люди болеют после вакцины, как проходит болезнь и нужно ли привитым соблюдать ограничения, в том числе носить маски.

Как болеют Covid-19 после прививки?

Наталья участвовала в клинических исследованиях "Спутника V": первый компонент ей ввели 20 сентября 2020 года, а второй - 10 октября. Она сдала анализ на антитела к S-белку - этот анализ показывает, вырабатывает ли организм антитела после прививки. Антитела у женщины обнаружились.

Через четыре месяца после первой прививки на работе у Натальи начали "один за другим" заболевать ее коллеги. "У всех практически одни и те же симптомы: невысокая температура, насморк, боль в горле, слабость и ломота в мышцах. У двоих из них - положительный ПЦР", - рассказывает она.

Вскоре симптомы появились и у самой Натальи. "У меня тоже началось с того, что сначала заложило нос, потом начался сильный насморк, не помогали ни одни капли, как вода. Обоняние не пропадало. Потом присоединилось першение в горле. Температура 36,9-37,1", - говорит Наталья.

По ее словам, ПЦР-тест у нее был отрицательный, однако примерно через три недели она сдала анализ на антитела, и оказалось, что она переболела.

Легко протекала болезнь и у другой Натальи, с которой побеседовала Би-би-си. Она сделала вторую прививку "Спутника V" 16 января, а 13 февраля у нее появились первые симптомы. Она сдала тест на антиген, который делается дома, и он показал положительный результат.

Болезнь началась с небольшой температуры, рассказывает Наталья, а также кашля, боли в горле, заложенности носа и слабости. На третий день у нее пропало обоняние и начались мышечные боли, но температура нормализовалась.

По ее словам, она не знает, где заразилась: женщина работает из дома, в новые места она не ходила, а если с кем-то и контактировала, то только в респираторе. К ней начали возвращаться запахи, которых не было пять-шесть дней, и прошли мышечные боли, которые длились больше недели. До сих пор остается заложенность носа, рассказывает Наталья. Сделанный недавно антигенный тест показал отрицательный результат.

Игра в кости

Николай Воронин, корреспондент по вопросам науки

По словам экспертов, новости о том, что тот или иной человек, уже привитый от нового коронавируса, все же заразился Covid-19, совершенно не должны вызывать удивление. Строго говоря, никто из производителей вакцин не обещал заранее обратного - да и не мог обещать.

Некоторые вакцины действительно дают так называемый стерилизующий иммунитет: как только наш организм обнаруживает знакомый патоген, тот немедленно уничтожается, не успевая ни попасть в клетку, ни тем более начать заражение.

Однако в мире вакцин это скорее исключение, чем правило. Большинство препаратов обеспечивают лишь частичную защиту, которая не предотвращает инфекцию, а лишь снижает тяжесть болезни. Именно так действует и вакцина от Covid-19.

Чтобы объяснить пользу прививки просто и понятно, многие эксперты приводят аналогию с игральной костью. Ведь, заразившись вирусом, инфицированный в некотором смысле вступает в игру с фортуной и "бросает кости на стол".

Выпала единица или двойка - считайте, зараженному крупно повезло: не исключено, что он или она даже не заметят инфекции, переболев дома и практически без симптомов. Тройка или четверка - пациенту потребуется профессиональная помощь врачей, а возможно, и кислород. Пятерка означает тяжелую форму болезни, при которой велик риск попасть в реанимацию. Шестерка - летальный исход.

Вакцинация словно "закрашивает" точки на кубике игральной кости - так, чтобы выбросить больше четверки было невозможно в принципе. Однако бросать кости все равно придется.

Каждому. А возможно, и не один раз.

В мессенджере "Телеграм" есть целая группа заболевших после вакцинации. В ней на момент написания статьи состоят более 2 тысяч человек.

Администратор группы и кандидат биологических наук Алена Макарова в беседе с Би-би-си рассказывает, что о своем опыте встречи с коронавирусом ей написали 84 человека после гражданской вакцинации и 14 участников клинических исследований, которые сделали тесты на антитела и считают, что точно получили вакцину, - всего ей известно о 98 заболевших.

Из этих 98 случаев 78 человек столкнулись с симптомами, похожими на коронавирус (39 из них получили положительные тесты ПЦР или на антитела). Еще у 20 человек был длительный тесный контакт с зараженными, но они не заболели, рассказывает Макарова.

Случаи заражения после второй прививки также случаются, но значительно реже, отмечает Макарова.

"С декабря по февраль мы [группа администраторов сразу нескольких чатов о вакцинации] собрали несколько тысяч отзывов после вакцинации "Спутник V" , - рассказывает она. - Как правило, вакцина переносится достаточно хорошо и практически у всех появляются антитела... Результаты "народного исследования" "Спутник V" выглядят очень обнадеживающими".

Конечно, в таких группах никак нельзя проверить, насколько эффективно "Спутник V" защищает от Covid-19 , так как в "народном исследовании" отсутствует группа плацебо, замечает Макарова. "Но мы можем точно сказать, что защита есть, и Covid-19 у вакцинированных протекает в легкой форме", - говорит она.

Если контакт с вирусом произошел через неделю после первой прививки (то есть симптомы появились примерно через 12 дней), то болезнь во всех случаях в этой выборке протекала в легкой форме, отмечает Макарова. Редко у кого поднималась температура выше 37,6 градусов.

Самые частые симптомы, которые наблюдались у заболевших, по словам Макаровой, - это потеря запаха, сильный насморк, небольшая температура, иногда головная боль и небольшой кашель. Как правило, симптомы ОРВИ заканчивались через 3-5 дней.

Макарова отметила одну из особенностей, о которой рассказывали многие заболевшие участники группы, - сильный насморк, похожий на аллергический ринит. "Возможно, это отличие протекания Covid-19 после вакцинации от "естественной" болезни", - предполагает администратор группы.

Сама Макарова вместе с мужем тоже переболела Covid-19 после вакцинации - контакт с болеющим родственником у них случился через несколько дней после второй прививки.

"Мы оба заболели в легкой форме: у мужа были симптомы ОРВИ и субфебрильная (37-37,4) температура четверо суток, а у меня была аносмия неделю и странная двухнедельная температура 37,2".

Макарова уже болела коронавирусом в июне прошлого года и, по ее словам, тогда заболевание протекало намного тяжелее. "Поэтому я считаю, что вакцина защитила, так как антитела у меня исчезли в октябре-ноябре", - говорит она.

Почему вакцины не дают полную защиту?

На данный момент ученые не располагают точными данными, которые бы позволяли соотнести степень защиты от коронавируса с уровнем антител, вырабатываемых в результате вакцинации.

Во-первых, антитела могут выработаться в небольшом количестве, могут - в большом, а могут не выработаться совсем из-за индивидуальной реакции, хотя такие случаи единичны. Во-вторых, никто не может достоверно сказать, какой уровень антител достаточно высок, чтобы не заразиться, а какой - нет. Эти проблемы - общие для всех вакцин в мире.

"Действительно, мы не знаем конкретного уровня нейтрализующих антител. Более того, сам уровень может не коррелировать с реальной защитой - есть люди, которые имеют незначительные титры и не болеют - вероятно работает эффективный клеточный ответ", - поясняет Игорь Соколов, врач-терапевт медицинского центра "Содалитас" в Литве.

Согласно предварительным данным третьей фазы исследований "Спутника V", которые опубликованы в авторитетном медицинском журнале Lancet, эффективность этой вакцины составляет 91,6%. Фактически это означает, что часть участников исследования все же заболела.

В группе, получившей укол настоящей вакцины (14 964 человек), в итоге заболели 16 человек, или 0,1% тех, кому ввели препарат. В группе плацебо, в которую вошли 4902 человека, заболели 62 человека - 1,3% тех, кому ввели физраствор. Это число заболевших зафиксировали через 21 день после получения первой дозы препарата.

У нескольких участников исследования вообще не развился иммунный ответ после вакцинации - это возможно по причине более старшего возраста или индивидуальных особенностей, указывали ученые.

"Мы всегда оцениваем эффективность той или иной вакцины в процентах. Это означает банальную вещь - есть люди, для которых она не сработает", - говорит Игорь Соколов.

"Ни одна прививка не защищает на 100% от заболевания, против которого делается. Но она может защитить до 100% от тяжелых случаев и летального исхода болезни. И серьезно защитить от других форм болезни, гарантируя более 90% эффективности", - добавляет врач. По его словам, прививки от гриппа в среднем защищают около 60% привитых, а одна из самых высокоэффективных прививок - это двойная доза прививки от ветрянки, которая защищает 92-98% привитых.

Кроме того, в мире уже появились новые штаммы коронавируса - британский, бразильский, южноафриканский и калифорнийский. "Эффективность против них, а тем более сравнительная эффективность, отсутствует. Прививка элементарно может защищать от обычного, уханьского штамма, но не сработать против бразильского варианта. Мониторинга распространения по стране (в России) различных штаммов нет", - говорит Соколов.

По данным разработчиков "Спутника", иммунитет после вакцины нужно оценивать на 42-й день после первого укола. Именно на этот день они советуют сдавать поствакцинальный анализ на антитела к S-белку.

Отсюда вытекает и другая причина, по которой можно заразиться после прививки - контакт с вирусом может произойти до формирования полноценного иммунного ответа. Случаются и ситуации, когда человек приходит на прививку уже инфицированным, находясь в инкубационном периоде болезни.

Длительность иммунитета против вируса разработчики "Спутника" оценили в два года - правда, не совсем понятно, на основании каких именно данных они делали это заключение, ведь первые дозы вакцины людям вводили летом прошлого года, то есть наблюдали за ними до публикации в Lancet чуть более шести месяцев.

Соколов предполагает, что этот вывод был сделан на основании анализа данных по вакцине на аденовирусных векторах от вируса Эболы, также разработанной центром Гамалеи. "Думаю, у них есть определенные основания (возможно, контроль за животными) полагать, что длительность иммунитета будет такой. Но это только экстраполяция факта, не более", - говорит врач.

"Пока мы не накопили большого опыта оценки эффективности вакцинации, лучше меры предосторожности соблюдать - но возможно, не такие строгие, как до вакцинации", - говорит аллерголог-иммунолог Надежда Логина.

Ответ на вопрос, насколько эффективна вакцинация, ученые смогут дать лишь через какое-то время, когда будет проанализировано большое количество данных, поясняет врач. При этом прививаться необходимо всем, а не только группам риска, подчеркивает она.

Нужно ли снимать маски?

К отмене масочного режима - и одновременно к стимулированию вакцинации - призвал в начале февраля бывший главный санитарный врач России, первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко.

"Надо этим [отменой обязательного ношения масок] заниматься, и не только Удмуртии, а всем, потому что это затянувшееся наше болото с этими мерами, надо его раскачивать и давать возможность людям работать. И самое главное - стимулировать вакцинацию, вот это тот эффективный рычаг, который позволит нам уже превращать этот фетиш, который мы себе придумали, в нормальное сосуществование человека с этой новой инфекцией", - сказал Онищенко РИА Новости.

В стране появились прецеденты с отменой масочного режима: в середине февраля об отмене обязательного ношения масок заявили власти Удмуртии и Чечни. Правда, в Удмуртии после критики соседнего Татарстана позже заявили, что ношение маски переводят в разряд рекомендаций. В Чечне, по словам главы региона Рамзана Кадырова, региональные власти пришли к такому решению после тщательного изучения эпидемиологической ситуации, которая "складывается благоприятным образом". В конце февраля в республике заявили, что, несмотря на отмену масочного режима, заболевших становится меньше.

По поводу необходимости носить маски после прививки мнения расходятся даже у чиновников, связанных с минздравом. Так, в середине января этого года директор центра Гамалеи Александр Гинцбург посоветовал "не носить маски при высоком уровне антител".

"Вируснейтрализующие антитела должны [быть] 1:3200, можно и побольше. Это хорошо. И после этого можно при таком титре антител, я еще одну крамольную вещь могу сказать,.. можно ходить без маски для того, чтобы этот уровень антител постоянно поддерживался на высоком уровне", - сказал Гинцбург РИА Новости. Уровень 1:3200 является максимальным в тесте центра Гамалеи.

Глава минздрава Михаил Мурашко возразил Гинцбургу, заявив, что привитые должны носить маски вне зависимости от уровня антител, так как они все равно могут быть переносчиками вируса.

"Граждане, прошедшие вакцинацию от новой коронавирусной инфекции, должны носить маски вне зависимости от титра антител до формирования популяционного иммунитета. Вакцинация надежно защищает от тяжелого течения и в абсолютном большинстве случаев - от заболевания, но вакцинированный человек, тем не менее, может передать инфекцию тем, кто не защищен. Маски в этом случае защищают ваших близких и окружающих от возможного инфицирования", - сказал Мурашко.

Вполне возможен вариант, когда после вакцинации человек не может заболеть самостоятельно, но это не мешает ему быть переносчиком вируса. Его личные антитела, наработанные после прививки, могут справиться с вирусом, однако, нет никаких научных данных о том, что имевший контакт с ним человек, даже с антителами, не может вирус распространять.