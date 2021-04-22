Картина дня: постепенное ослабление ограничений, стрельба в российской школе и конфликт интересов в ласнамяэском детсаду

Театры, кинотеатры и рестораны откроются 24 мая

С 24 мая театрам, ресторанам и кинотеатрам разрешат снова принимать посетителей с 50-процентной заполняемостью. Читать далее...

Правительство разрешит всем детям вернуться в школы на следующей неделе

Министр образования и науки Лийна Керсна сказала в передаче Uudis+ на Vikerraadio, что правительство решило разрешить всем детям вернуться в школы с 17 мая. Читать далее...

В казанской школе молодой человек расстрелял детей и учительницу

Сегодня на казанскую школу №175 было совершено вооруженное нападение. По официальным данным, жертвами стрельбы стали 8 человек, в том числе несколько восьмиклассников и их учительница. Некоторые СМИ сообщали об 11 погибших. Читать далее...

Кто заказал директора ласнамяэского детского сада?

«Репс-2 в детском саду Паэ! Навальный отдыхает!» - человек, обратившийся в редакцию от лица бывшего депутата Рийгикогу Сергея Иванова, не скупился на сравнения. Расследование в отношении деятельности детсада действительно было начато, но кто стоял у истоков жалобы - отдельная детективная история. Читать далее...

Все, что нужно знать о начинающейся 17 мая массовой вакцинации

Во вторник состоялась пресс-конференция, на которой министр здравоохранения и труда Танель Кийк, руководитель рабочей группы по организации вакцинации от Covid-19 Марек Сеэр и его заместитель Аркадий Попов, а также руководитель Общества семейных врачей Эстонии Ле Валликиви рассказали о начинающейся 17 мая массовой вакцинации от Covid-19. Читать далее...

Cкончался писатель Вахур Афанасьев. Ему был 41 год

Сегодня в возрасте 41 года скончался эстонский писатель, композитор и кинорежиссер Вахур Афанасьев (настоящее имя - Вахур Лааноя). Читать далее...

Житель Нарва-Йыэсуу много лет “держит оборону” в доме, где теперь отключено даже электричество

В деревянном двухэтажном доме голубого цвета у пляжа в Нарва-Йыэсуу - 11 квартир. Но хозяйничает здесь только один человек. Геннадий Зубов отказывается уезжать, хотя ему уже отключили воду и электричество. Остальные жители не выдержали блокады и разъехались. Читать далее...

Аллар Йыкс обратился в суд с жалобой на принятые правительством коронаограничения

Вчера присяжный адвокат Аллар Йыкс подал в административный суд жалобу на принятые правительством в связи с распространением коронавируса распоряжения об ограничениях. «Жалоба подана в интересах одного семейного кафе в Каламая, но она касается всех, в отношении кого в начале мая продлили запреты — театры, рестораны и спа», - написал Аллар Йыкс в социальных сетях.

Кармен Йоллер: к семейному врачу можно попасть быстрее, чем к психиатру

Во время коронакризиса значительно увеличилось количество людей, которые в большей или в меньшей степени нуждаются в медицинской помощи для решения проблем с душевным здоровьем. Член правления Общества семейных врачей Эстонии, доктор Кармен Йоллер напомнила людям, что первую помощь при таких недугов оказывают семейные врачи. Читать далее...

Коронавирус подтвержден у 359 жителей Эстонии, двое скончались