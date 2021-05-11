Задайте свой вопрос на инфочасе по вакцинации!

В инфочасе примут участие и ответят на заданные вопросы Наталия Первякова из Эстонского генного фонда Тартуского университета, глава бюро по надзору за безопасностью Лекарственного департамента Майя Уускюла, семейный врач Алина Тереп, главный специалист отдела по мониторингу инфекционных заболеваний и борьбе с эпидемией Ирина Филиппова, заведующий отделом инфекционного контроля Восточно-Таллиннской центральной больницы Алексей Неловков, вице-канцлер в области здравоохранения Министерства социальных дел Марис Ессе и министр здоровья и труда Танель Кийк. Модерирует мероприятие журналист Андрей Титов.