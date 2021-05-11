Задайте свой вопрос на инфочасе по вакцинации!
В среду, 12 мая, в 14.20 состоится инфочас о вакцинации, который пройдет на русском языке. За его трансляцией можно будет следить в том числе на Rus.Postimees.
В среду, 12 мая, в 14.20 состоится инфочас о вакцинации, который пройдет на русском языке. За его трансляцией можно будет следить в том числе на Rus.Postimees.
В инфочасе примут участие и ответят на заданные вопросы Наталия Первякова из Эстонского генного фонда Тартуского университета, глава бюро по надзору за безопасностью Лекарственного департамента Майя Уускюла, семейный врач Алина Тереп, главный специалист отдела по мониторингу инфекционных заболеваний и борьбе с эпидемией Ирина Филиппова, заведующий отделом инфекционного контроля Восточно-Таллиннской центральной больницы Алексей Неловков, вице-канцлер в области здравоохранения Министерства социальных дел Марис Ессе и министр здоровья и труда Танель Кийк. Модерирует мероприятие журналист Андрей Титов.
Слушатели смогут во время инфочаса задать вопрос экспертам через интернет-среду Workshop по ключевому слову "vaktsineeri". Среда будет открыта для вопросов в начале инфочаса. Также вопросы можно будет задать по телефону 5451 0950.