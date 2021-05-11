Юри Луйк уходит из Рийгикогу и политики

«МИД Эстонии рад, что Юри Луйк, у которого имеется большой дипломатический опыт, принял наше предложение и решил вернуться в министерство, чтобы помочь формировать политику Эстонии в сфере безопасности», - сообщили ERR в МИД Эстонии, добавив, что он станет советником руководства МИД и будет заниматься всем связанным с выработкой стратегической концепции НАТО.