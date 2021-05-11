Юри Луйк уходит из Рийгикогу и политики
Бывший министр иностранных дел и обороны Юри Луйк («Отечество»), который сейчас является заместителем председателя комиссии по иностранным делам, в июне вернется на дипломатическую службу, сообщает Rus.ERR.
Бывший министр иностранных дел и обороны Юри Луйк («Отечество»), который сейчас является заместителем председателя комиссии по иностранным делам, в июне вернется на дипломатическую службу, сообщает Rus.ERR.
«МИД Эстонии рад, что Юри Луйк, у которого имеется большой дипломатический опыт, принял наше предложение и решил вернуться в министерство, чтобы помочь формировать политику Эстонии в сфере безопасности», - сообщили ERR в МИД Эстонии, добавив, что он станет советником руководства МИД и будет заниматься всем связанным с выработкой стратегической концепции НАТО.
«Я возвращаюсь в alma mater, в родное министерство, откуда летом 2017-го пришел во внутреннюю политику. Нынешний шаг, разумеется, означает уход как из Рийгикогу, так и из внутренней политики», - прокомментировал сам Луйк, которого, по данным ERR, МИД видит следующим постоянным представителем Эстонии в НАТО.