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Буффон объявил об уходе из «Ювентуса» по окончании сезона

Gianluigi Buffon (Juventus) portrait during Udinese Calcio vs Juventus FC, Italian football Serie A match in Udine, Italy, May 02 2021//IPAPRESSITALY_11590079/2105031224/Credit:IPA/IPA/SIPA/2105031226 ФОТО: IPA/IPA/SIPA/IPA/IPA/SIPA

Вратарь итальянского футбольного клуба «Ювентус» Джанлуиджи Буффон объявил о том, что покинет команду после завершения сезона, сообщает «Интерфакс».

«Мое будущее ясно и определено. В этом году прекрасный и продолжительный опыт сотрудничество с "Ювентусом" окончательно завершится», - приводит слова Буффона La Gazzetta dello Sport.

«Думаю, я отдал все за "Ювентус". Мы подошли к концу цикла, и это правильно», - отметил 43-летний вратарь.

Ранее в марте La Gazzetta dello Sport уже сообщала о возможном уходе Буффона из туринского клуба в связи с нехваткой игрового времени. Основным голкипером команды в настоящий момент является Войцех Щенсны.

Буффон защищает цвета «Ювентуса» с 2001 года, здесь он 12 раз выиграл чемпионат Италии, шесть раз – Суперкубок Италии, четыре – Кубок Италии.

Сообщалось, что после окончания сезона-2017/18 Буффон завершит карьеру, однако вместо этого он отыграл сезон во французском клубе «Пари Сен-Жермен», в составе которого выиграл чемпионат Франции. После этого вернулся в «Ювентус».

Также он играл за «Парму».

В составе сборной Италии Буффон стал чемпионом мира-2006.

В нынешнем сезоне «Ювентус» лишился шансов на выигрыш чемпионата Италии после девяти триумфов подряд. За несколько туров до финиша чемпионата команда находится на пятом месте, то есть вне зоны Лиги чемпионов.

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