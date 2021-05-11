Буффон объявил об уходе из «Ювентуса» по окончании сезона

«Мое будущее ясно и определено. В этом году прекрасный и продолжительный опыт сотрудничество с "Ювентусом" окончательно завершится», - приводит слова Буффона La Gazzetta dello Sport.

«Думаю, я отдал все за "Ювентус". Мы подошли к концу цикла, и это правильно», - отметил 43-летний вратарь.

Ранее в марте La Gazzetta dello Sport уже сообщала о возможном уходе Буффона из туринского клуба в связи с нехваткой игрового времени. Основным голкипером команды в настоящий момент является Войцех Щенсны.

Буффон защищает цвета «Ювентуса» с 2001 года, здесь он 12 раз выиграл чемпионат Италии, шесть раз – Суперкубок Италии, четыре – Кубок Италии.

Сообщалось, что после окончания сезона-2017/18 Буффон завершит карьеру, однако вместо этого он отыграл сезон во французском клубе «Пари Сен-Жермен», в составе которого выиграл чемпионат Франции. После этого вернулся в «Ювентус».

Также он играл за «Парму».

В составе сборной Италии Буффон стал чемпионом мира-2006.