Буффон объявил об уходе из «Ювентуса» по окончании сезона
Вратарь итальянского футбольного клуба «Ювентус» Джанлуиджи Буффон объявил о том, что покинет команду после завершения сезона, сообщает «Интерфакс».
Вратарь итальянского футбольного клуба «Ювентус» Джанлуиджи Буффон объявил о том, что покинет команду после завершения сезона, сообщает «Интерфакс».
«Мое будущее ясно и определено. В этом году прекрасный и продолжительный опыт сотрудничество с "Ювентусом" окончательно завершится», - приводит слова Буффона La Gazzetta dello Sport.
«Думаю, я отдал все за "Ювентус". Мы подошли к концу цикла, и это правильно», - отметил 43-летний вратарь.
Ранее в марте La Gazzetta dello Sport уже сообщала о возможном уходе Буффона из туринского клуба в связи с нехваткой игрового времени. Основным голкипером команды в настоящий момент является Войцех Щенсны.
Буффон защищает цвета «Ювентуса» с 2001 года, здесь он 12 раз выиграл чемпионат Италии, шесть раз – Суперкубок Италии, четыре – Кубок Италии.
Сообщалось, что после окончания сезона-2017/18 Буффон завершит карьеру, однако вместо этого он отыграл сезон во французском клубе «Пари Сен-Жермен», в составе которого выиграл чемпионат Франции. После этого вернулся в «Ювентус».
Также он играл за «Парму».
В составе сборной Италии Буффон стал чемпионом мира-2006.
В нынешнем сезоне «Ювентус» лишился шансов на выигрыш чемпионата Италии после девяти триумфов подряд. За несколько туров до финиша чемпионата команда находится на пятом месте, то есть вне зоны Лиги чемпионов.