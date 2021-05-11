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  • В Финляндии 15 человек получили компенсации за побочные эффекты после прививки от коронавируса

В Финляндии 15 человек получили компенсации за побочные эффекты после прививки от коронавируса

Препарат AstraZeneca. ФОТО: REHAN KHAN/EPA

В Финляндии 15 человек получили компенсации в связи с побочными эффектами от вакцинации против коронавируса. 

Большинство из них - сотрудники здравоохранения. Размер компенсации варьируется от 600 до 2000 евро, сообщает YLE.

Компенсации выплатили, в частности, за дерматит, аллергические реакции, увеличение лимфатических узлов и онемение конечностей.

В общей сложности в страховую компанию, занимающуюся компенсациями в результате фармацевтических ошибок, подано 85 заявок.

В конце марта сообщалось о том, что в Финляндии выявлено 415 серьезных осложнений после вакцинации. В республике прививают тремя препаратами — Pfizer/Biontech, Moderna и AstraZeneca.

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