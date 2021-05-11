ВОЗ повысила уровень угрозы индийской мутации коронавируса

Есть доказательства того, что B.1.617 является более заразным и, возможно, нечувствительным к антителам, сказала эксперт ВОЗ Мария ван Керкхов.

"Вот почему мы классифицируем его как тревожный вариант. Хотя еще слишком рано утверждать, что B.1.617 обладает более высокой устойчивостью к вакцинам", - приводит слова представительницы ВОЗ агентство Reuters.

Предварительные результаты исследования указывали на то, что B.1.617 распространяется быстрее, чем другие варианты коронавируса, циркулирующие в Индии. Однако для ВОЗ эта мутация до сих пор считалась только "представляющей интерес".

Показатели заражения в Индии остаются на высоком уровне. Минздрав страны сообщил о 329 942 случаях инфицирования в течение 24 часов. Жертвами COVID-19 стали еще 3876 человек. Всего в стране с ее населением 1,3 миллиарда человек насчитывается почти 23 миллиона инфицированных и 249 992 погибших.

CNBC отмечает, что индийский вариант имеет три линии, отличные от исходного штамма коронавируса. Медики заверяют, что вакцинация спасает от тяжелого развития болезни и летальных исходов, но все-таки вынуждены признать: индийский штамм научился обходить антитела. Би-би-си уточняет, что этот вариант COVID-19 проник уже в 30 стран.