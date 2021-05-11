Фото с места происшествия ⟩ Погибла попавшая под поезд молодая женщина
В деревне Мяннику, волость Саку, сегодня вечером под поезд, ехавший в сторону Таллинна, попала молодая женщина. Она погибла на месте происшествия.
В деревне Мяннику, волость Саку, сегодня вечером под поезд, ехавший в сторону Таллинна, попала молодая женщина. Она погибла на месте происшествия.
Пресс-секретарь Департамент здоровья и погранохраны сказал Postimees, что о произошедшем в Центр тревоги сообщили сегодня в 18.20. Поезд двигался по направлению к Таллинна и, согласно первоначальной информации, пассажиры не пострадали.
Точные обстоятельства произошедшего выясняются.
Специалист по коммуникациям и маркетингу Elron Марийс Адамберг сообщила, что из-за аварии на железной дороге в Мяннику опаздывают рейсы Рапла-Таллинн и Таллинн-Рапла. «На данный момент масштабы задержки неизвестны, мы сможем продолжить движение, как только полиция даст разрешение», - сказала Адамберг.
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