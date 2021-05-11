Фото с места происшествия ⟩ Погибла попавшая под поезд женщина

Пресс-секретарь Департамент здоровья и погранохраны сказал Postimees, что о произошедшем в Центр тревоги сообщили сегодня в 18.20.

Поезд двигался по направлению к Таллинна и, согласно первоначальной информации, пассажиры не пострадали. В настоящий момент движение в обе стороны остановилось.

Точные обстоятельства произошедшего выясняются.

Специалист по коммуникациям и маркетингу Elron Марийс Адамберг сообщила, что из-за аварии на железной дороге в Мяннику опаздывают рейсы Рапла-Таллинн и Таллинн-Рапла. «На данный момент масштабы задержки неизвестны, мы сможем продолжить движение, как только полиция даст разрешение», - сказала Адамберг.