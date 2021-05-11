Может ли летом произойти коронавзрыв?

«В ситуации, в которой мы вакцинировали около 400 000 человек к концу недели и 100 000 человек переболели, в первую очередь - пожилые люди, особенно члены группы риска, в ситуации, в которой темпы вакцинации увеличиваются каждую неделю, а уровень инфицирования сейчас примерно такой, как был в ноябре, я не считаю вероятным то, что у нас будет взрыв Covid-19 в летние месяцы», - сказал министр.

По словам Кийка, противоположная ситуация бы означала, что все идет не так. «Если появятся новые штаммы, которых не беспокоит вакцина, окажется, что коронавирусу нравится солнечный свет, население Эстонии потеряет всякую ответственность. Я не думаю, что произойдет все это одновременно», - добавил он.

Кийк признал, что уровень заражения может несколько увеличиться в результате ослабления ограничений.

Кийк подчеркнул важность вакцинации. «Очень важно, чтобы каждый, у кого есть возможность сделать прививку, воспользовался этой возможностью в течение мая и июня. Вакцинация - единственный верный способ снять эти ограничения и вернуться к нормальному образу жизни», - сказал он.

По словам министра, к осени планируется вакцинировать 70 процентов взрослого населения. Он отметил, что чем больше людей будет вакцинировано осенью, тем больше вероятность того, что больше не придется вводить ограничения.

Кийк верит, что уже в летние месяцы можно будет более свободно путешествовать по соседним с Эстонией странам.