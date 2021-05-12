В жилом доме вспыхнул пожар, погиб один человек

В Центр тревоги сообщение о пожаре поступило в 21.10. По словам звонившего, в квартире мог находиться человек.

На место происшествия отправились команды спасателей Раквере, Тапа, Кунда, Кехра и Локса, а также спасатели-добровольцы из Вызу и Кольга, и скорая помощь.

На месте выяснилось, что речь идет о двухэтажном деревянном доме, на первом этаже которого горела открытым огнем квартира, пламя вырывалось из окна. Спасатели зашли в горящий дом и сразу же начали искать возможных пострадавших и тушить пожара. Во время спасательной операции в квартире на первом этаже спасатели обнаружили мертвого мужчину.

Ограничить распространение огня удалось к 22.36.

Причины и обстоятельства пожара будут установлены в ходе производства.

В этом году в пожарах умерло уже 18 человек. Постоянной проблемой при трагических несчастных случаях было халатное отношение к курению, а также отсутствие или неисправность дымового датчика.