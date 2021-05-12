В жилом доме вспыхнул пожар, погиб один человек
Во вторник, 11 мая, вечером в волости Хальяла в деревне Илумяэ загорелся жилой дом, в результате работ по тушению спасатели нашли погибшего человека.
Во вторник, 11 мая, вечером в волости Хальяла в деревне Илумяэ загорелся жилой дом, в результате работ по тушению спасатели нашли погибшего человека.
В Центр тревоги сообщение о пожаре поступило в 21.10. По словам звонившего, в квартире мог находиться человек.
На место происшествия отправились команды спасателей Раквере, Тапа, Кунда, Кехра и Локса, а также спасатели-добровольцы из Вызу и Кольга, и скорая помощь.
На месте выяснилось, что речь идет о двухэтажном деревянном доме, на первом этаже которого горела открытым огнем квартира, пламя вырывалось из окна. Спасатели зашли в горящий дом и сразу же начали искать возможных пострадавших и тушить пожара. Во время спасательной операции в квартире на первом этаже спасатели обнаружили мертвого мужчину.
Ограничить распространение огня удалось к 22.36.
Причины и обстоятельства пожара будут установлены в ходе производства.
В этом году в пожарах умерло уже 18 человек. Постоянной проблемой при трагических несчастных случаях было халатное отношение к курению, а также отсутствие или неисправность дымового датчика.
Спасательный департамент подчеркивает, что исправный дымовой датчик сообщает по пожаре на его ранних этапах и оберегает от трагических последствий. Спасатели призывают проверять дымовой датчик минимум раз в месяц. Молодых людей просят помочь своим родителям, а также бабушкам и дедушкам проверить исправность датчика.