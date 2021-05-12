Таллинн ждет грандиозное дорожное строительство

Строительство многоуровневой развязки Вяо сейчас идет по графику и должно завершиться в четвертом квартале. Бывший регулируемый перекресток Вяо будет перестроен в круговой, а Петербури-теэ выведут на второй уровень, для чего будет построено несколько виадуков.

На проектирование Петербури-теэ предусмотрено 200 000 евро. Проектирование продолжится и в следующем году и предстоящей осенью надеются приступить к строительству. Участок Петербури-теэ будет реконструирован от трамвайных путей возле аэропорта до Вяо. В том числе будет построен многоуровневый перекресток Смуули-теэ и Петербури-теэ.

«Это необходимо сделать, поскольку там будет проходить малая таллиннская окружная дорога, в проектировании которой мы сейчас участвуем вместе с государством и харьюскими самоуправлениями. Она пройдет под взлетной полосой аэропорта, через мост Смуули и пересечет Петербури-теэ», - пояснил Кландорф. Реконструкция Петербури-теэ, по его словам, с одной стороны, проста, с другой – сложна. «Кажется, что это легкая работа, поскольку она же довольно прямая. Но там надо построить все, что сейчас отсутствует. Отвод осадочных вод, велосипедные дорожки, освещение. В любом случае это станет крупнейшим объектом, который будет построен в ближайшие годы в Таллинне», - сказал вице-мэр.