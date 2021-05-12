Таллинн ждет грандиозное дорожное строительство
В этом году на государственные деньги на Петербури-теэ будет построена развязка Вяо, город Таллинн реконструирует участок дороги от центра от Вяо, пишет Postimees.
В этом году на государственные деньги на Петербури-теэ будет построена развязка Вяо, город Таллинн реконструирует участок дороги от центра от Вяо, пишет Postimees.
Строительство многоуровневой развязки Вяо сейчас идет по графику и должно завершиться в четвертом квартале. Бывший регулируемый перекресток Вяо будет перестроен в круговой, а Петербури-теэ выведут на второй уровень, для чего будет построено несколько виадуков.
На проектирование Петербури-теэ предусмотрено 200 000 евро. Проектирование продолжится и в следующем году и предстоящей осенью надеются приступить к строительству. Участок Петербури-теэ будет реконструирован от трамвайных путей возле аэропорта до Вяо. В том числе будет построен многоуровневый перекресток Смуули-теэ и Петербури-теэ.