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  • Открытие границы между Эстонией и Финляндией может быть отложено до июня

Открытие границы между Эстонией и Финляндией может быть отложено до июня

Люди в Таллиннском порту. Фото иллюстративное. ФОТО: Tairo Lutter

Восстановление маятниковой миграции с Финляндией не произойдет 25 мая, как планировалось ранее, заявил вице-канцлер Министерства иностранных дел Эстонии Мярт Вольмер.

Мярт Вольмер отметил, что поскольку в Финляндии увеличивается количество завезенных из-за границы случаев коронавируса, 25 мая маятниковая трудовая миграция между Эстонией и Финляндией, вероятно, не восстановится, передает rus.err.ee.

"В первую очередь финские власти заинтересованы в том, чтобы летом смягчить собственные ограничения. Они не готовы сильно рисковать тем, чтобы показатели заражения коронавирусом вновь поползли бы вверх, что не позволит им получить столько свободы, сколько бы им хотелось", - сказал он.

По словам вице-канцлер Министерства иностранных дел Эстонии, скорее всего, открытие границы для работников сдвинется на начало или середину июня.

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