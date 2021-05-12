Открытие границы между Эстонией и Финляндией может быть отложено до июня
Восстановление маятниковой миграции с Финляндией не произойдет 25 мая, как планировалось ранее, заявил вице-канцлер Министерства иностранных дел Эстонии Мярт Вольмер.
Восстановление маятниковой миграции с Финляндией не произойдет 25 мая, как планировалось ранее, заявил вице-канцлер Министерства иностранных дел Эстонии Мярт Вольмер.
Мярт Вольмер отметил, что поскольку в Финляндии увеличивается количество завезенных из-за границы случаев коронавируса, 25 мая маятниковая трудовая миграция между Эстонией и Финляндией, вероятно, не восстановится, передает rus.err.ee.
"В первую очередь финские власти заинтересованы в том, чтобы летом смягчить собственные ограничения. Они не готовы сильно рисковать тем, чтобы показатели заражения коронавирусом вновь поползли бы вверх, что не позволит им получить столько свободы, сколько бы им хотелось", - сказал он.
По словам вице-канцлер Министерства иностранных дел Эстонии, скорее всего, открытие границы для работников сдвинется на начало или середину июня.