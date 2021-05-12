Открытие границы между Эстонией и Финляндией может быть отложено до июня

"В первую очередь финские власти заинтересованы в том, чтобы летом смягчить собственные ограничения. Они не готовы сильно рисковать тем, чтобы показатели заражения коронавирусом вновь поползли бы вверх, что не позволит им получить столько свободы, сколько бы им хотелось", - сказал он.