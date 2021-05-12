Фото ⟩ На Сааремаа выставлена на продажу бревенчатая дача
В деревне Ярисе на Сааремаа продается дача, которой можно пользоваться круглогодично, передает Kodustiil.
В деревне Ярисе на Сааремаа продается дача, которой можно пользоваться круглогодично, передает Kodustiil.
Добротный летний дом площадью 80 м2 построен в 2006 году и расположен на участке площадью 3994 м2. На первом этаже находятся открытая кухня-гостиная, парилка, туалет, душевая и терраса.
На втором этаже две спальни, лестничная площадка и балкон. Для отопления служат камин и электрические радиаторы. Вода поступает из собственной скважины, на участке проложена выгребная канализация.
Озеро Ярисе расположено в 500 метрах! Отличная дача продается за 85 000 евро. Ознакомьтесь с интересным предложением на странице портала недвижимости KV.EE.