Фото ⟩ На Сааремаа выставлена на продажу бревенчатая дача

Добротный летний дом площадью 80 м2 построен в 2006 году и расположен на участке площадью 3994 м2. На первом этаже находятся открытая кухня-гостиная, парилка, туалет, душевая и терраса.

Бревенчатый дом на Сааремаа. ФОТО: KV.EE

На втором этаже две спальни, лестничная площадка и балкон. Для отопления служат камин и электрические радиаторы. Вода поступает из собственной скважины, на участке проложена выгребная канализация.

Бревенчатый дом на Сааремаа. ФОТО: KV.EE

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