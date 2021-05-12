Коронавирус выявлен у 371 жителя Эстонии, скончались четверо

Согласно данным Регистра народонаселения больше всего новых случаев заражения было зарегистрировано в Харьюмаа, где коронавирусная инфекция была обнаружена у 138 человек. В Харьюмаа 101 новый случай приходится на Таллинн.

В Ида-Вирумаа добавилось 94, в Тартумаа — 48, в Пярнумаа — 38, в Валга- и Вильндимаа — по десять, в Ляэне-Вирумаа — шесть, в Пыльвамаа и на Сааремаа — по пять, в Вырумаа — четыре, в Йыгева- и Ляэнемаа — по три, в Ярвамаа — два и в Рапламаа — один новый случай. На Хийумаа заражений не выявлено. В случае четырех положительных результатов место жительства больных в Регистре народонаселения не указано.

Кумулятивная заболеваемость в стране за последние 14 дней составляет 343,6 случая на 100 000 жителей, доля положительных результатов первичных тестов составляет 7,5% от общего количества сделанных тестов.

За сутки в больницах открыли 23 новые истории болезни с COVID-19, в стационарном лечении нуждаются 258 пациентов. Средний возраст госпитализированных — 66 лет. Скончались четверо.

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С подробной статистикой по тестированию на коронавирус можно ознакомиться на странице www.terviseamet.ee/ru/statistika-po-koronavirusu.

В Эстонии против COVID-19 привиты 379 289 человек, курс вакцинации завершен у 164 302 человек

По состоянию на сегодняшнее утро в Эстонии вакцинацию прошли 379 289 человек, из которых 164 302 человека завершили курс вакцинации. За сутки было введено 6217 доз. В общей сложности было введено 536 873 дозы вакцины.

Начиная с этой недели на вакцинацию против COVID-19 приглашаются все лица в возрасте от 50 лет и старше, а также люди, которым в этом году исполнится 50 лет. Кроме того, на вакцинацию по-прежнему приглашаются все взрослые, входящие в группу риска по COVID-19, независимо от возраста. Человек может самостоятельно записаться на вакцинацию через электронную регистратуру www.digiregistratuur.ee или же позвонить в регистратуру местной больницы или частного медицинского учреждения.

По состоянию на сегодняшнее утро в общереспубликанской электронной регистратуре насчитывалось более 1900 свободных мест для прохождения вакцинации в медицинских учреждениях по всей Эстонии. Возможность записаться на вакцинацию в электронной регистратуре предлагают клиники City Tervisekliinik, Corrigo, Эстонский диабетический центр, Хийумааская больница, Восточно-Таллиннская центральная больница, Ида-Вируская центральная больница, Ярвамааская больница, Йыгеваская больница, Западно-Таллиннская центральная больница, Ляэнемааская больница, Южно-Эстонская больница, клиника Medita, Пылваская больница, медицинский центр Qvalitas, Раквереская больница, S Silmarõõm, санаторий Tervis, Таллиннский медицинский центр врачей-специалистов, Клиника Тартуского университета, TNP Konsultatsioonid, Вильяндиская больница и Вируская больница.

Каждый человек, который в настоящее время входит в целевую группу по вакцинации, может увидеть соответствующую информацию на своей странице портала пациента (www.digilugu.ee), откуда можно сразу перейти на страницу записи на вакцинацию в общегосударственной электронной регистратуре. Записаться на вакцинацию можно через интернет во всех больницах, опубликовавших свободные места для прохождения вакцинации.