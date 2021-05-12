9 мая и Бронзовая ночь. А что об этом думает русскоязычная молодежь Эстонии?

Владислав: На Тынисмяэ Бронзовый солдат стоял не просто так. Он был установлен советскими властями и является историческим памятником. На мой взгляд, Эстония не имела права его перемещать. Это всё равно что снести историческое здание. Этого просто нельзя делать. Я также с симпатией отношусь к протестам, хотя в этом насилии вообще не было необходимости, потому что людям нет смысла выступать против правительства.

Чувствуешь ли ты последствия этого конфликта?

Дмитрий: Я считаю, что Бронзовая ночь сделала общество лучше, потому что и эстонцы, и русские поняли, что в обществе нужно что-то менять, и это было сделано. Определённая форма дискриминации сохраняется в некоторых местах, но этого намного меньше, чем в то время.

Артем: В 2021 году я этого не чувствую, потому что сижу дома и мало встречаюсь с людьми. Если я правильно понял, «Бессмертный полк» в этом году был отменён. Если бы мероприятие прошло, то, наверное, почувствовали бы этот конфликт и непонимание друг друга. Мне кажется, что есть еще русские, которые думают, что мы можем повторить эту войну, а есть ещё эстонцы, которые думают, что 9 Мая — это не день памяти погибших, а хвастовство русских. Те, для кого праздник 9 Мая особенно важен как день памяти, наверняка чувствуют неловкость за вандалов, участвовавших в Бронзовой ночи. Среди русских есть те, кто нейтрально или даже отрицательно относится к 9 Мая, а среди эстонцев есть те, для кого эта дата важна. В результате Бронзовой ночи раздор между двумя сторонами конфликта усилился. Я не думаю, что эти вандалы чего-то добились. Скорее, они только усилили свой как свой гнев, так и гнев других.

Владислав: Не чувствую. Да, Бронзового солдата перенесли. Да, власть не относилась к людям с уважением. Но в настоящее время я не чувствую никаких последствий.

Что можно было бы сделать для того, чтобы понимание эстонской и русской общины о 9 Мая и Бронзовой ночи не было столь разным? Возможно ли разрешить этот конфликт ценностей?

Дмитрий: Зависит от поколений. Отношение молодёжи к этому отличается от позиции старшего поколения. Мы не носим георгиевские ленточки, не празднуем 9 Мая или празднуем День Европы. Старшее поколение празднует, и я видел в Дельфи, сколько людей собирается у танка в Нарве. Мы можем изменить молодое поколение, но не старшее. Я думаю, что такое отношение идёт из детских садов, школ и семей. Если в какой-то момент для русских это становится семейным праздником в компании родственников и днём поминовением умерших, это уже неплохо. Историю и людей изменить нельзя.

Артем: Я не думаю, что есть способ решить эту проблему. Ограничение празднования не дало бы никакого эффекта и только ухудшило бы положение. Вероятно, это разрешится тогда, когда уйдёт поколение, которое всё это очень хорошо помнит, и со временем всё это забудется. Каждое следующее поколение становится всё более и более нейтральным по отношению к этому. Ничего нельзя сделать радикально и быстро.