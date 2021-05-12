9 мая и Бронзовая ночь. А что об этом думает русскоязычная молодежь Эстонии?
На выходных прошел один противоречивый праздник. Кто-то называет его Днем Европы, кто-то скорее Днем Победы. Четырнадцать лет назад произошло одно из самых трагических событий в современной Эстонской Республике — Бронзовая ночь. В этом году мероприятие «Бессмертный полк» было отменено и вместо него прошел автомобильный парад. У Бронзового солдата появились тысячи красных гвоздик. Обо всем этом уже достаточно говорилось в СМИ, но что об этом думает русскоязычная молодежь, задается вопросом 4jaleht.