Фото: новые тенденции в обустройстве ванных комнат

В этом году гигиена важна, как никогда раньше, и это отражают новинки для обустройства ванных комнат. Тенденции в оформлении ванных обусловлены повышенным интересом людей к гигиене, экономией воды благодаря экологичным и цифровым решениям, а также желанием создать более расслабляющую обстановку.

«Современная ванная комната функциональна, красиво оформлена, чрезвычайно гигиенична и проста в уходе», — подтверждает Айви Паю, менеджер по продажам и маркетингу Villeroy & Boch Gustavsberg в Эстонии.

ФОТО: Villeroy & Boch

Практическая сторона также становится все более важной. Так, на дверцах шкафов новой коллекции мебели Subway 3.0 не остается отпечатков пальцев, и их не придется постоянно чистить. В объемной тумбе под умывальник поместится все необходимое для ванной комнаты.

ФОТО: Villeroy & Boch

Светодиодную подсветку зеркала и мебели при желании можно использовать как для функционального освещения, так и для рассеянной подсветки для создания атмосферы или подключить ее к системе умного дома.

ФОТО: Villeroy & Boch

Даже керамика раковин и унитазов сегодня является инновационной. Поверхностная обработка CeramicPlus и AntiBac, содержащая ионы серебра, снижает рост бактерий на 99,9%.

Пандемия усилила желание людей как можно меньше прикасаться к кнопкам, дверным ручкам и рукояткам. Инновационная цифровая система смыва ProActive+ не только бесконтактна, но и самостоятельно выбирает количество воды для смыва.

Датчики автоматически определяют объем смыва, например, если унитаз используют стоя, то после того, как пользователь ушел, унитаз использует для смыва небольшое количество воды. Если унитаз используют сидя, количество воды для смыва зависит от времени, проведенного в сидячем положении.

Вода для смыва, движущаяся в мощном водовороте унитаза TwistFlush, создаeт такую сильную тягу, что для очищения унитаза достаточно всего одного смыва. Таким образом используется меньше воды, и в год семья из четырех человек может сэкономить 19 700 литров.

ФОТО: Villeroy & Boch

Поскольку ванная комната — это самое приватное место дома, важны также соответствующая атмосфера и дизайн. Геза Хансен, дизайнер немецко-датского происхождения, разработала цветовую концепцию, благодаря которой ванная станет любимой комнатой, украшенной керамическими изделиями. «Для меня цвет — это душа изделия. Цвет создает эмоции. Он может изменить атмосферу помещения и даже его размеры», — говорит дизайнер, призывая использовать в ванной комнате более смелые цвета. Хансен разработала для раковины Artis 4 новых естественных оттенка: бабье лето или сочный желтый, шалфей, терракотовый и бордовый.

ФОТО: Villeroy & Boch