Фото: новые тенденции в обустройстве ванных комнат
Компания Villeroy & Boch представила инновации, благодаря которым в ванных комнатах появятся умные унитазы, антибактериальная керамика с грязеотталкивающими свойствами и водосберегающие решения.
Компания Villeroy & Boch представила инновации, благодаря которым в ванных комнатах появятся умные унитазы, антибактериальная керамика с грязеотталкивающими свойствами и водосберегающие решения.
В этом году гигиена важна, как никогда раньше, и это отражают новинки для обустройства ванных комнат. Тенденции в оформлении ванных обусловлены повышенным интересом людей к гигиене, экономией воды благодаря экологичным и цифровым решениям, а также желанием создать более расслабляющую обстановку.
«Современная ванная комната функциональна, красиво оформлена, чрезвычайно гигиенична и проста в уходе», — подтверждает Айви Паю, менеджер по продажам и маркетингу Villeroy & Boch Gustavsberg в Эстонии.
Практическая сторона также становится все более важной. Так, на дверцах шкафов новой коллекции мебели Subway 3.0 не остается отпечатков пальцев, и их не придется постоянно чистить. В объемной тумбе под умывальник поместится все необходимое для ванной комнаты.
Светодиодную подсветку зеркала и мебели при желании можно использовать как для функционального освещения, так и для рассеянной подсветки для создания атмосферы или подключить ее к системе умного дома.
Даже керамика раковин и унитазов сегодня является инновационной. Поверхностная обработка CeramicPlus и AntiBac, содержащая ионы серебра, снижает рост бактерий на 99,9%.
Пандемия усилила желание людей как можно меньше прикасаться к кнопкам, дверным ручкам и рукояткам. Инновационная цифровая система смыва ProActive+ не только бесконтактна, но и самостоятельно выбирает количество воды для смыва.
Вода для смыва, движущаяся в мощном водовороте унитаза TwistFlush, создаeт такую сильную тягу, что для очищения унитаза достаточно всего одного смыва. Таким образом используется меньше воды, и в год семья из четырех человек может сэкономить 19 700 литров.
Поскольку ванная комната — это самое приватное место дома, важны также соответствующая атмосфера и дизайн. Геза Хансен, дизайнер немецко-датского происхождения, разработала цветовую концепцию, благодаря которой ванная станет любимой комнатой, украшенной керамическими изделиями. «Для меня цвет — это душа изделия. Цвет создает эмоции. Он может изменить атмосферу помещения и даже его размеры», — говорит дизайнер, призывая использовать в ванной комнате более смелые цвета. Хансен разработала для раковины Artis 4 новых естественных оттенка: бабье лето или сочный желтый, шалфей, терракотовый и бордовый.
Домашнее спа создается благодаря ванне, которая наполняется водой через клапан на дне. Благодаря технологии SilentFlow вода подается в ванну бесшумно и оказывает успокаивающее воздействие. «Ванная комната — это место, где хочется расслабиться и чувствовать себя прекрасно. Поскольку в среднем человек обустраивает ванную только 1-2 раза в жизни, стоит выбрать решения, которые прослужат дольше, и радующие глаз цвета», — советует Паю.