Эстонские турфирмы прогнозируют рост цен на турпоездки

Руководитель отдела маркетинга Estravel Катрин Ааслайд сказала, что, если на рынке по-прежнему есть очень хорошие предложения как по пакетным турам, так и по авиабилетам, в будущем это так не останется.

К примеру, цены на путевки в Турцию сейчас находятся на рекордно низком уровне, такие цены в последний раз наблюдались в Эстонии еще во времена кроны. Estravel сообщил, что в начале этой недели стоимость еженедельной путевки упала ниже 200 евро. На данный момент самая дешевая доступная цена - от 204 евро.

По словам Ааслайд, рекордно низкие цены связаны с периодом локдауна, (установленным на время Рамадана), который не распространяется на иностранных туристов и скоро закончится, но который все-таки привел ко многим отменам бронировок, например, со стороны немецких туристических компаний. Другая возможная причина, которую она назвала, это недавнее решение правительства России значительно ограничить количество российских туристов, летающих в Турцию. «Для эстонских путешественников Турция в настоящее время является не только очень дешевым, но и очень безопасным местом», - добавила Ааслайд.

«То есть цена точно станет сразу расти, как только больше людей будет вакцинировано и они осмелятся отправляться в путешествия. Цены точно поднимутся и потому, что авиакомпании брали разные кредиты, им нужно больше дезинфицировать борт самолета, всё должно быть сделано согласно новым требованиям. Отсюда и рост цен», - пояснил Ааслайд.