Ср, 12.05.2021
Газета
Пришли новoсть
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG
  • Rus.Postimees.ee
  • Эстония
  • Против задевшего протестующего машиной депутата Рийгикогу возбуждено дело

Против задевшего протестующего машиной депутата Рийгикогу возбуждено дело

Игорь Кравченко ФОТО: Mihkel Maripuu

Полиция возбудила дело о проступке для расследования действий депутата Рийгикогу, центриста Игоря Кравченко, который 3 мая задел машиной протестующего на Тоомпеа.

«Во вторник полиция выслушала показания 32-летнего мужчины по произошедшему 3 мая на Тоомпеа и возбудила дело о проступке по статье Закона о дорожном движении, касающейся причинения водителем транспортного средства имущественного ущерба или ущерба здоровью по неосторожности», - сообщил BNS пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны Кристьян Лукк.

3 мая Кравченко намеренно легко наехал на протестовавшего против связанных с коронавирусом ограничений Даниэля Рюйтманна. Рюйтманн обратился в полицию.

Кравченко позже принес Рюйтманну извинения.

Генсек Центристской партии Андре Ханимяги сообщил, что партия следит за ходом событий и затем решит, следует ли Кравченко оставаться в партии.

Читать также

Tamrex

Актуально

Читать также

НАВЕРХ
Back