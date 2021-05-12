Против задевшего протестующего машиной депутата Рийгикогу возбуждено дело
Полиция возбудила дело о проступке для расследования действий депутата Рийгикогу, центриста Игоря Кравченко, который 3 мая задел машиной протестующего на Тоомпеа.
Полиция возбудила дело о проступке для расследования действий депутата Рийгикогу, центриста Игоря Кравченко, который 3 мая задел машиной протестующего на Тоомпеа.
«Во вторник полиция выслушала показания 32-летнего мужчины по произошедшему 3 мая на Тоомпеа и возбудила дело о проступке по статье Закона о дорожном движении, касающейся причинения водителем транспортного средства имущественного ущерба или ущерба здоровью по неосторожности», - сообщил BNS пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны Кристьян Лукк.
3 мая Кравченко намеренно легко наехал на протестовавшего против связанных с коронавирусом ограничений Даниэля Рюйтманна. Рюйтманн обратился в полицию.
Кравченко позже принес Рюйтманну извинения.
Генсек Центристской партии Андре Ханимяги сообщил, что партия следит за ходом событий и затем решит, следует ли Кравченко оставаться в партии.