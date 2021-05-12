Против задевшего протестующего машиной депутата Рийгикогу возбуждено дело

«Во вторник полиция выслушала показания 32-летнего мужчины по произошедшему 3 мая на Тоомпеа и возбудила дело о проступке по статье Закона о дорожном движении, касающейся причинения водителем транспортного средства имущественного ущерба или ущерба здоровью по неосторожности», - сообщил BNS пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны Кристьян Лукк.

3 мая Кравченко намеренно легко наехал на протестовавшего против связанных с коронавирусом ограничений Даниэля Рюйтманна. Рюйтманн обратился в полицию.

Кравченко позже принес Рюйтманну извинения.