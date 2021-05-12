В Тарту планируется строительство нового водного центра, уже есть проект

Архитектурный конкурс, организованный Spa-arenduse OÜ, выиграло архитектурное бюро KAOS. Работа-победитель «Новый водный мир» предусматривает двухэтапное решение, в ходе которого будут построены бассейн, водный центр, центр релаксации и банный центр, а также открытая площадка с бассейнами и саунами.

Городские власти оценили работу-победитель архитектурного конкурса как подходящую для местности и отвечающую условиям аукциона на право застройки.

Согласно условиям права застройки на участке должно быть построено здание водного центра или комплекс зданий площадью не менее 5000 м² с как минимум одним 25-метровым бассейном глубиной 120-190 см с восемью дорожками. 11

На основании действующей детальной планировки возможна реализация первого этапа конкурсной работы. Реализация второй очереди водного центра требует подготовки новой детальной планировки. Действующая планировка дает право построить достаточно легкое и компактное здание. Однако предложенное архитектурной фирмой KAOS решение подразумевает для объекта несколько большую территорию, что сделает проектируемое здание несколько ниже.

Заместитель мэра Тарту Рено Лайдре рад, что потрясшая мир пандемия не замедлила процесс работы над проектом водного центра.

«Мы надеемся, что строительство будет завершено уже в 2024 году, когда город Тарту получит титул культурной столицы Европы. Тарту вместе с Южной Эстонией ждет появления совершенно нового водного центра», — сказал заместитель мэра. 11

В начале 2020 года город Тарту организовал открытый аукцион для установления права застройки недвижимости, расположенной по адресу Рийа, 195. Объект площадью 24 044 м2 расположен между Lõunakeskus и Тартуским научным парком. Spa-arenduse OÜ выиграло аукцион, предложив за право застройки 201 250 евро в год.