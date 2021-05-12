Доступно более 4100 свободных номерков на вакцинацию
В среду в дигитальной регистратуре на сайте www.digegistratuur.ee по всей Эстонии доступно время для проведения более 4100 вакцинаций.
В среду в дигитальной регистратуре на сайте www.digegistratuur.ee по всей Эстонии доступно время для проведения более 4100 вакцинаций.
Возможность записаться на вакцинацию в дигитальной регистратуре предлагают клиники City Tervisekliinik, Corrigo, Эстонский диабетический центр, Хийумааская больница, Восточно-Таллиннская центральная больница, Ида-Вируская центральная больница, Ярвамааская больница, Йыгеваская больница, Западно-Таллиннская центральная больница, Ляэнемааская больница, Южно-Эстонская больница, клиника Medita, Пылваская больница, медицинский центр Qvalitas, Раквереская больница, S Silmarõõm, санаторий Tervis, Таллиннский медицинский центр врачей-специалистов, Клиника Тартуского университета, TNP Konsultatsioonid, Вильяндиская больница и Вируская больница.
Вся соответствующая информация представлена на портале пациентов www.digilugu.ee, где каждый пациент может сразу перейти к просмотру свободного времени в цифровой регистратуре. Во всех представивших сведения о свободных номерках больницах можно дигитально забронировать время на прививку.
По техническим вопросам или для записи на прием в цифровой регистратуре можно связаться со службой поддержки TEHIK по телефону 7943 943 или по электронной почте abi@tehik.ee ежедневно с 7 до 22 часов.