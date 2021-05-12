Из России высылают пресс-секретаря посольства США в Москве
Из России высылают пресс-секретаря посольства США в Москве Ребекку Росс.
Из России высылают пресс-секретаря посольства США в Москве Ребекку Росс.
Как пишет «Медуза» со ссылкой на «Коммерсант», она оказалась среди десяти дипломатов, о высылке которых сообщили 21 апреля. Все десять сотрудников должны покинуть территорию России в течение месяца.
По информации МИД РФ, высылка Росс стала ответом на действия США, которые более шести месяцев не позволяют России назначить пресс-секретаря посольства РФ в Вашингтоне.
«Не пускают в Вашингтон человека, назначенного нами на пост пресс-секретаря нашей дипмиссии, причем без объяснения каких-либо причин. Речь идет о дипломате с большим опытом, ранее занимавшем аналогичные должности в двух других посольствах РФ. А США просто вернули поданные этим человеком на визу документы, даже не прокомментировав причину своего отказа. Так что это не российская инициатива», - заявили «Коммерсанту» в МИД.
Информацию о высылке из страны Ребекка Росс подтвердила агентству ТАСС.
Напомним, высылка десяти американских дипломатов стала ответом России на новые санкции США.