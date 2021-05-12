Из России высылают пресс-секретаря посольства США в Москве

Как пишет «Медуза» со ссылкой на «Коммерсант», она оказалась среди десяти дипломатов, о высылке которых сообщили 21 апреля. Все десять сотрудников должны покинуть территорию России в течение месяца.

«Не пускают в Вашингтон человека, назначенного нами на пост пресс-секретаря нашей дипмиссии, причем без объяснения каких-либо причин. Речь идет о дипломате с большим опытом, ранее занимавшем аналогичные должности в двух других посольствах РФ. А США просто вернули поданные этим человеком на визу документы, даже не прокомментировав причину своего отказа. Так что это не российская инициатива», - заявили «Коммерсанту» в МИД.