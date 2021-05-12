Анализ: рынок недвижимости набирает обороты в зоне действия Elron

«В городах, расположенных рядом с Таллинном, уровни цен сильно различаются, но количество заключенных сделок купли-продажи растет больше всего в городах, связанных с Таллинном железной дорогой», — объяснил руководитель LVM Kinnisvara Ингмар Саксинг.

Из городов, расположенных в радиусе ста километров от Таллинна, число сделок в первом квартале увеличилось больше всего в Палдиски, за которым следуют Тюри, Кехра, Раквере и Маарду. По сравнению с тем, что было пять лет назад, больше всего активность увеличилась в Палдиски, Кехра, Кейла, Сауэ и Маарду. Все города, кроме Маарду, связаны с Таллинном движением пассажирских поездов.

«Быстрое и удобное железнодорожное сообщение расширит так называемое золотое кольцо Таллинна, — подчеркнул Саксинг. — Кейла и Сауэ также привлекают людей из Таллинна, но, например, Раквере, Рапла и Пайде уже могут лучше удерживать у себя молодых людей, которые в противном случае переехали бы в Тарту или Таллинн, чтобы жить там своей взрослой жизнью».

Так, в прошлом году, начавшееся в Рапла, в часе езды на поезде от Таллинна, строительство первого современного жилого дома, повлекло за собой бум недвижимости. «Уровень цен на квартиры в строящемся доме был немного выше, чем на старые, но большая часть квартир класса А в микрорайоне Махламяэ была забронирована очень быстро, — уточнил Саксинг. — Пайде расположен в благоприятном месте для отечественной промышленности, и с появлением рабочих мест потребность в квартирах там растет. Рост спроса и цен на квартиры в Палдиски напоминает бум».

Рост цен в первом квартале в городах, находящихся ближе к Таллинну самым быстрым был в Тюри, Раквере и Хаапсалу.