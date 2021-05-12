Фото ⟩ Спасатели по всей Эстонии вышли на акцию протеста

Раквереская спасательная команда. ФОТО: Marianne Loorents

Ни одна команда не приостанавливала работу, но в полдень спасатели выгнали машины из гаража и встали рядом с ними с плакатами.

Пайдеские спасатели объяснили Järva Teataja, что их требование конкретное и понятное: зарплата спасателя должны быть не ниже средней по Эстонии.

Спасатель Валерий Иванов сказал, что повышения зарплаты им обещают годами, но в итоге разрыв со средней зарплатой только увеличивается. Если в 2018 году разница между зарплатной спасателей и средней была 357 евро, сейчас уже - 380 евро.