Фото ⟩ Спасатели по всей Эстонии вышли на акцию протеста
Сегодня, 12 мая, в полдень по всей Эстонии спасатели вышли с плакатами на молчаливый протест, чтобы напомнить политикам, что обещания надо выполнять.
Сегодня, 12 мая, в полдень по всей Эстонии спасатели вышли с плакатами на молчаливый протест, чтобы напомнить политикам, что обещания надо выполнять.
Ни одна команда не приостанавливала работу, но в полдень спасатели выгнали машины из гаража и встали рядом с ними с плакатами.
Пайдеские спасатели объяснили Järva Teataja, что их требование конкретное и понятное: зарплата спасателя должны быть не ниже средней по Эстонии.
Спасатель Валерий Иванов сказал, что повышения зарплаты им обещают годами, но в итоге разрыв со средней зарплатой только увеличивается. Если в 2018 году разница между зарплатной спасателей и средней была 357 евро, сейчас уже - 380 евро.
Иванов привел пример, что если в Латвии и Литве спасатели за свою работу получают больше, чем в среднем по стране, то в Эстонии спасатели должны соглашаться на гораздо более низкий доход.