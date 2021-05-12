Гортензия: триумфальное возвращение

Ее пышные круглые шары-соцветия пастельных оттенков, украшающие сады, террасы и балконы, напоминают о тех далеких временах, когда дамы в изящных длинных платьях с зонтиками от солнца в руках прогуливались по аллеям садов.

Потия, гортензия, гидрангия

Наиболее популярные из всех видов гортензий – гортензии крупнолистные – попали в Европу из Японии в XVIII веке и произвели настоящую сенсацию. Это были весьма теплолюбивые растения, которые заботливо выращивали в кадках в качестве домашних растений. В XIX веке началась их интенсивная селекция в Великобритании, Франции и Германии, которая вскоре привела к широчайшему выбору современных морозостойких сортов и разнообразию окраски.

Крупнолистная гортензия. ФОТО: Михкель Марипуу

История говорит, что гортензия получила свое название в честь единственной во Франции того времени женщины-математика, астронома, члена научной академии Николь-Рейн Этабль де ла Бриер (по мужу мадам Лепот). В ее честь биолог Коммерсон назвал привезенную с Востока «японскую розу» потией. Но затем другой натуралист А. Жюссье, переименовал потию в гортензию. Новое имя прочно закрепилось за растением до наших дней. И только в 1803 году астроном Жозеф Лаланд, ценитель и почитатель талантов мадам Лепот, обратил внимание общественности на путаницу в литературных источниках, где мадам Лепот приписывали имя Гортензия.

Гортензия любит кисленькое

Выращивание гортензии имеет свои особенности. Во-первых, она лучше растет в полутени, чем на открытом солнце. Поэтому если вы купили горшок с цветком для балкона, то ему нужно подобрать тенистое или полутенистое место, защищенное от ветра.

Гортензия. ФОТО: www.flickr.com

В саду кустик гортензии лучше посадить вблизи от дома, у входа или в красивом вазоне на террасе. Но многие современные сорта гортензии уже неплохо переносят открытое солнце, если почва при этом влажная.

Если летом после обеда листья нежной красавицы опускаются, то вечером нужно снова браться за лейку. Так что вторая особенность выращивания – равномерный обильный полив. Гортензии – влаголюбивые растения, недаром латинское название цветка – гидрангия, то есть кувшин с водой.

В-третьих, нежная красавица практически не переносит извести в почве. Для ее выращивания лучше всего подходит кислая почва (рН 6,5 – 4,5), предназначенная для рододендронов и азалий. На щелочных почвах (pH 7 и выше) гортензии заболевают от недостатка железа. В таких случаях требуется подкисление почвы.

Поливать гортензии в кадках и горшках необходимо мягкой, лучше всего дождевой водой. От водопроводной воды листья цветка бледнеют и желтеют. Для того чтобы растение хорошо развивалось, садоводы рекомендуют с марта по август использовать специальное удобрение для гортензий.

Розовая или голубая?

Осенью, когда листья гортензии уже опадут, горшок с цветком лучше перенести в темный подвал с температурой около 5 градусов тепла. При этом забывать о нем до весны нельзя: почва в горшке не должна пересыхать, поэтому время от времени цветок нужно поливать. Как только на нем появляются новые бутоны, горшок с растением нужно вынести на освещенное место.

Стоит отметить, что настоящий цвет гортензии – белый или розовый. Что касается других цветов, то их получают искусственным путем. Процедура «перекрашивания» не очень сложна, и провести ее можно самостоятельно.

Если хочется сделать из розовой гортензии голубую или сиреневую, внесите в почву серу, сульфат (или другую соль) алюминия, которые можно купить в аптеке. Потребуется 3-5 г на литр воды. Но удобнее пользоваться специальным удобрением для голубых гортензий.

Гортензия. ФОТО: www.flickr.com

Если вносить эти вещества неравномерно, то на гортензии одновременно будут появляться голубые и розовые соцветия, что выглядит очень красиво. Если внести их только с одной стороны куста, то на одной половине гортензии распустятся голубые цветы, а на другой – розовые.

Получившийся переход между голубым и розовым может выглядеть очень интересно. Проверенный народный способ получения голубой гортензии – вкапывание в почву вокруг растения старых ржавых гвоздей.