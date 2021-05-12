Гортензия: триумфальное возвращение
Гортензия вновь на пике популярности. Долгое время она считалась старомодным цветком, но присущая ей романтическая и ностальгическая аура и делают ее нынче чрезвычайно модной.
Гортензия вновь на пике популярности. Долгое время она считалась старомодным цветком, но присущая ей романтическая и ностальгическая аура и делают ее нынче чрезвычайно модной.
Ее пышные круглые шары-соцветия пастельных оттенков, украшающие сады, террасы и балконы, напоминают о тех далеких временах, когда дамы в изящных длинных платьях с зонтиками от солнца в руках прогуливались по аллеям садов.
Наиболее популярные из всех видов гортензий – гортензии крупнолистные – попали в Европу из Японии в XVIII веке и произвели настоящую сенсацию. Это были весьма теплолюбивые растения, которые заботливо выращивали в кадках в качестве домашних растений. В XIX веке началась их интенсивная селекция в Великобритании, Франции и Германии, которая вскоре привела к широчайшему выбору современных морозостойких сортов и разнообразию окраски.
История говорит, что гортензия получила свое название в честь единственной во Франции того времени женщины-математика, астронома, члена научной академии Николь-Рейн Этабль де ла Бриер (по мужу мадам Лепот). В ее честь биолог Коммерсон назвал привезенную с Востока «японскую розу» потией. Но затем другой натуралист А. Жюссье, переименовал потию в гортензию. Новое имя прочно закрепилось за растением до наших дней. И только в 1803 году астроном Жозеф Лаланд, ценитель и почитатель талантов мадам Лепот, обратил внимание общественности на путаницу в литературных источниках, где мадам Лепот приписывали имя Гортензия.
Выращивание гортензии имеет свои особенности. Во-первых, она лучше растет в полутени, чем на открытом солнце. Поэтому если вы купили горшок с цветком для балкона, то ему нужно подобрать тенистое или полутенистое место, защищенное от ветра.
В саду кустик гортензии лучше посадить вблизи от дома, у входа или в красивом вазоне на террасе. Но многие современные сорта гортензии уже неплохо переносят открытое солнце, если почва при этом влажная.
В-третьих, нежная красавица практически не переносит извести в почве. Для ее выращивания лучше всего подходит кислая почва (рН 6,5 – 4,5), предназначенная для рододендронов и азалий. На щелочных почвах (pH 7 и выше) гортензии заболевают от недостатка железа. В таких случаях требуется подкисление почвы.
Поливать гортензии в кадках и горшках необходимо мягкой, лучше всего дождевой водой. От водопроводной воды листья цветка бледнеют и желтеют. Для того чтобы растение хорошо развивалось, садоводы рекомендуют с марта по август использовать специальное удобрение для гортензий.
Осенью, когда листья гортензии уже опадут, горшок с цветком лучше перенести в темный подвал с температурой около 5 градусов тепла. При этом забывать о нем до весны нельзя: почва в горшке не должна пересыхать, поэтому время от времени цветок нужно поливать. Как только на нем появляются новые бутоны, горшок с растением нужно вынести на освещенное место.
Если хочется сделать из розовой гортензии голубую или сиреневую, внесите в почву серу, сульфат (или другую соль) алюминия, которые можно купить в аптеке. Потребуется 3-5 г на литр воды. Но удобнее пользоваться специальным удобрением для голубых гортензий.
Если вносить эти вещества неравномерно, то на гортензии одновременно будут появляться голубые и розовые соцветия, что выглядит очень красиво. Если внести их только с одной стороны куста, то на одной половине гортензии распустятся голубые цветы, а на другой – розовые.
Обрезка – важная часть ухода за гортензией, однако сильная обрезка часто является причиной скудного цветения. Правильная обрезка гортензии заключается в том, чтобы удалить старые соцветия до первой пары сильных и здоровых почек. Чтобы избежать излишнего загущения, у взрослых растений также каждый год обрезают под корень несколько старых, слабых или слишком плотно расположенных веток. Весной удаляют старые засохшие побеги.