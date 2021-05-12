Германия ослабит ограничения на въезд

Так, предполагается разрешить въезд привитым от COVID-19, переболевшим или сдавшим тест с негативным результатом, передает Deutsche Welle.

При этом допускаются прививки только зарегистрированными в Евросоюзе вакцинами - BioNTech/Pfizer, Moderna, AstraZeneca и Johnson&Johnson. Эти категории лиц также не должны будут проходить карантин, за исключением тех, кто приезжает с территории, считающейся в ФРГ зонами повышенного риска распространения коронавируса.