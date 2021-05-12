Германия ослабит ограничения на въезд
Правительство Германии принимает новое распоряжение об ослаблениях правила въезда в страну, ужесточенных из-за пандемии, сообщает информагентство Reuters.
Правительство Германии принимает новое распоряжение об ослаблениях правила въезда в страну, ужесточенных из-за пандемии, сообщает информагентство Reuters.
Так, предполагается разрешить въезд привитым от COVID-19, переболевшим или сдавшим тест с негативным результатом, передает Deutsche Welle.
При этом допускаются прививки только зарегистрированными в Евросоюзе вакцинами - BioNTech/Pfizer, Moderna, AstraZeneca и Johnson&Johnson. Эти категории лиц также не должны будут проходить карантин, за исключением тех, кто приезжает с территории, считающейся в ФРГ зонами повышенного риска распространения коронавируса.
В мире продолжают бороться с пандемией COVID-19 - с помощью ограничений и вакцинации. По данным сайта Worldometer, с начала распространения коронавируса SARS-CoV-2 инфекция была выявлена более чем у 160 млн жителей планеты. Свыше 3,3 млн человек скончались с диагнозом COVID-19. Выздоровели более 138 млн пациентов.