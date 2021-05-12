Картина дня: подробности массовой вакцинации, протест спасателей и дело против депутата Рийгикогу
Rus.Postimees составил короткий обзор самых важных новостей по состоянию на 12 мая.
Rus.Postimees составил короткий обзор самых важных новостей по состоянию на 12 мая.
В Эстонии официально допущены к использованию четыре вида вакцины от коронавируса. Информации много, но каждая новая порция запутывает простого смертного еще больше, вызывая страх и недоверие. Свою лепту вносят слухи и домыслы. Молекулярный биолог, Ph.D, Людмила Тимофеева попыталась ответить на самые актуальные вопросы. Читать далее...
За минувшие сутки в Эстонии было проанализировано 4711 тестов на коронавирус, из них первичных положительных результатов выявлено 371, то есть 7,9% от общего числа. Читать далее...
Сегодня прошла пресс-конференция Таллиннской городской управы, в которой приняли участие мэр Таллинна Михаил Кылварт, вице-мэр Бетина Бешкина и руководитель Западно-Таллиннской центральной больницы Аркадий Попов. Читать далее...
Сегодня прошла пресс-конференция, в которой приняли участие заместитель генерального директора Департамента здоровья Мари-Анне Хярма и министр образования Лийна Керсна. Читать далее...
Шеф-повар из Ирландии, поработавший в модном таллиннском ресторане, не только обвиняет его владельца в невыплате зарплаты за два месяца, но и подозревает, что тот хотел его убить, причем чужими руками. Читать далее...
На выходных прошел один противоречивый праздник. Кто-то называет его Днем Европы, кто-то - Днем Победы. Четырнадцать лет назад произошло одно из самых трагических событий в современной Эстонской Республике — бронзовая ночь. В этом году мероприятие «Бессмертный полк» было отменено и вместо него прошел автомобильный парад. У Бронзового солдата появились тысячи красных гвоздик. Обо всем этом уже достаточно говорилось в СМИ, но что об этом думает русскоязычная молодежь? Читать далее...
В этом году на государственные деньги на Петербури-теэ будет построена развязка Вяо, город Таллинн реконструирует участок дороги от центра от Вяо. Читать далее...
Некоммерческое объединение MTÜ Eluliin предложило Министерству социальных дел запретить покупку секса у совершеннолетних и дополнить положение Пенитенциарного кодекса, предусматривающее наказание за покупку секса. Министерство социальных дел сейчас не видит в этом необходимости. Читать далее...
Руководитель службы инфекционного контроля Клиники Тартуского университета Матти Майметс говорит, что, к сожалению, тема вакцинации вызывает большую путаницу. Вопросы только прибавляются, ответы тоже, но последние зачастую противоречат друг другу. Читать далее...
Поздно вечером 5 ноября прошлого года на парковке за магазином в Пярнумаа встретились трое мужчин: 27-летний Артем Логинов и 23-летний Максим Осипов из Латвии и 29-летний Даниэль Лаас из Эстония. В машине Логинова было две упаковки, в которых было почти полтора килограмма марихуаны. У Лааса для покупки такого количество марихуаны было более 10 000 евро. Читать далее...
Сегодня, 12 мая, в полдень по всей Эстонии спасатели вышли с плакатами на молчаливый протест, чтобы напомнить политикам, что обещания надо выполнять. Читать далее...
Если обычно задержанные браконьеры сбегают в лес или бросают свои рыболовные снасти в реку, то в минувшие выходные в Харьюмаа один попавшийся с поличным нахальный рыболов принялся позировать перед фотографом, встав рядом с рыбозащитником. Читать далее...
Полиция возбудила дело о проступке для расследования действий депутата Рийгикогу, центриста Игоря Кравченко, который 3 мая задел машиной протестующего на Тоомпеа. Читать далее...
Представленные Министерством культуры результаты «Мониторинга интеграции-2020», по содержащимся в документе формулировкам напоминающие победный рапорт, тем не менее, объективно показывают наличие двух непересекающихся векторов в этом вроде бы направленном в одну сторону движении. Читать далее...
Некоторые профсоюзы выплачивают своим членам пособие по безработице, но только в том случае, если работник был членом профсоюза в течение определенного периода времени и платил членские взносы. Читать далее...