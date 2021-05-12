Картина дня: подробности массовой вакцинации, протест спасателей и дело против депутата Рийгикогу

Вирусолог: человек не может превратиться в обезьяну, даже если очень захочет

В Эстонии официально допущены к использованию четыре вида вакцины от коронавируса. Информации много, но каждая новая порция запутывает простого смертного еще больше, вызывая страх и недоверие. Свою лепту вносят слухи и домыслы. Молекулярный биолог, Ph.D, Людмила Тимофеева попыталась ответить на самые актуальные вопросы. Читать далее...

Коронавирус выявлен у 371 жителя Эстонии, скончались четверо

За минувшие сутки в Эстонии было проанализировано 4711 тестов на коронавирус, из них первичных положительных результатов выявлено 371, то есть 7,9% от общего числа. Читать далее...

Доктор Попов: в Таллинне будут предлагать два варианта вакцины

Сегодня прошла пресс-конференция Таллиннской городской управы, в которой приняли участие мэр Таллинна Михаил Кылварт, вице-мэр Бетина Бешкина и руководитель Западно-Таллиннской центральной больницы Аркадий Попов. Читать далее...

Департамент здоровья: к Ивановой ночи нужно вакцинировать 60 процентов людей старше 50 лет

Сегодня прошла пресс-конференция, в которой приняли участие заместитель генерального директора Департамента здоровья Мари-Анне Хярма и министр образования Лийна Керсна. Читать далее...

Зарплату не платят, еще и полицию натравили: повар-иностранец разочарован в Эстонии

Шеф-повар из Ирландии, поработавший в модном таллиннском ресторане, не только обвиняет его владельца в невыплате зарплаты за два месяца, но и подозревает, что тот хотел его убить, причем чужими руками. Читать далее...

9 Мая и бронзовая ночь. А что об этом думает русскоязычная молодежь Эстонии?

На выходных прошел один противоречивый праздник. Кто-то называет его Днем Европы, кто-то - Днем Победы. Четырнадцать лет назад произошло одно из самых трагических событий в современной Эстонской Республике — бронзовая ночь. В этом году мероприятие «Бессмертный полк» было отменено и вместо него прошел автомобильный парад. У Бронзового солдата появились тысячи красных гвоздик. Обо всем этом уже достаточно говорилось в СМИ, но что об этом думает русскоязычная молодежь? Читать далее...

Таллинн ждет грандиозное дорожное строительство

В этом году на государственные деньги на Петербури-теэ будет построена развязка Вяо, город Таллинн реконструирует участок дороги от центра от Вяо. Читать далее...

Покупку секса под запрет? Попавшие в секс-индустрию женщины нуждаются в защите от эстонских мужчин

Некоммерческое объединение MTÜ Eluliin предложило Министерству социальных дел запретить покупку секса у совершеннолетних и дополнить положение Пенитенциарного кодекса, предусматривающее наказание за покупку секса. Министерство социальных дел сейчас не видит в этом необходимости. Читать далее...

Рекомендация доктора Матти Майметса: если вы вакцинированы, забудьте об антителах!

Руководитель службы инфекционного контроля Клиники Тартуского университета Матти Майметс говорит, что, к сожалению, тема вакцинации вызывает большую путаницу. Вопросы только прибавляются, ответы тоже, но последние зачастую противоречат друг другу. Читать далее...